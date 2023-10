La falta de cultura ciudadana, un legado que nos deja Claudia López

Por: MONICA MUÑOZ VELASCO |

octubre 27, 2023

En menos de tres meses se acaba el mandato de la alcaldesa Claudia López, ella en una entrevista se ufanaba de dejar un gran legado a los capitalinos: la cultura ciudadana, pero no pasa de ser un show mediático como es costumbre en ella, pues, las cifras indican que cada día que pasa los que vivimos en Bogotá tenemos que soportar la intolerancia que se ha vuelto conducta cotidiana, los olores nauseabundos por la indebida recolección de las basuras que abundan en las calles de la capital, las riñas en el transporte público que han llegado a dejar victimas mortales en algunos casos, la alta accidentalidad de motociclistas, peatones y ciclistas, pues, las cifras no concuerdan con lo que la alcaldesa recita todos los días, ella que es una política que viene de las entrañas de Antanas Mockus de esa fuerza política de centro que en 2018 apoyaron a Petro a la presidencia y cuyo lema es heredar la cultura ciudadana Mockusiana .

El caso más reciente de falta de cultura ciudadana como es la intolerancia la observamos esta semana en el Movistar Arena donde en un evento de graduación de la Universidad de los Andes un señor Galvis Ricardo Augusto en el afán de ingresar atropella a varias personas ocasionando lesiones personales y daño en bien ajeno según relatan los participantes de este evento y que decir de los conductores de SITP donde se pelean en las calles capitalinas con los pasajeros o con otros conductores a puños y a veces a cuchillo.

Y que decir de la alta accidentalidad de motociclistas, es algo aterrador que causa escozor en todos nosotros al escuchar que solo en un día fueron cuatro víctimas mortales motociclistas al estrellarse con un vehículo o con un objeto como ocurrió el 07 de octubre sobre la 1.33 pm en la Avenida Mutis cuando un motociclista colisiona con un objeto fijo, lo que genera este aumento es la falta de educación en conductores de autos, motocicletas y bicicletas, la falta de respeto por el otro, dejar el afán que tanto daño hace, como dice el viejo refrán y que es muy cierto "del afán no queda sino el cansancio". agregaría cansancio y muertos, situaciones generadas por la falta de cultura ciudadana y la ignorancia, el valor de la vida se desconoce.

Otras conductas que nos dejan perplejos, son aquellas situaciones que se presentan en el transporte público Transmilenio donde una pasajera se depila dentro del bus y se indigna cuando le reclaman y se atreve a contestar sin pena y sin sonrojarse "Si no les gusta, cojan picap" refiriéndose a una aplicación de transporte particular, otros casos recientes, las de dos mujeres que se fueron a mordiscos, o el otro cuando una familia subió un trasteo a un articulado y el más reciente caso que nos deja atónitos es el de un policía que subió una motocicleta a uno de los buses. convirtiéndose una vez más el sistema Transmilenio en tema de conversación y burla.

Y para terminar el tema de manejo de las basuras es un tema no menos importante, a pesar que tenemos un código de colores para la debida separación de residuos, pocas personas cumplen esta norma, que no debiera de estar regulada si viviéramos en una sociedad civilizada, a pesar que este código fue implementado para todo el territorio nacional y empezó a regir el 01 de enero de 2021 dando cumplimiento a la Resolución 2184 del 26 de diciembre de 2019 en su gran mayoría la ciudadanía no cumple a sabiendas de que se hace para proteger el medio ambiente con el aprovechamiento y la adecuada destinación de los residuos, si no se cumple en Bogotá donde se supone hay mayor cultura ciudadana y mayor rigurosidad en los comparendos, difícil imaginarse en las provincias.

La cultura ciudadana es de todos y para todos, debería ser inherente en nosotros, esperábamos más de esta alcaldesa que viene de las entrañas del exalcalde Antanas Mockus que concientizó a los bogotanos en muchas formas de hacer cultura ciudadana, no dejemos que la realidad supere la ficción y esperemos que el próximo alcalde la apueste a la cultura ciudadana.