La extraña enfermedad que está acabando con la belleza de Jessica Cediel

En los últimos meses, la presentadora Jessica Cediel ha sido blan co de fuertes críticas algunas por su apariencia física y otras porque sus seguidores no están de acuerdo con su forma de actuar, pues según ellos la bogotana no se comparta acorde a su edad.

Recientemente, la presentadora subió un video en el que afirmaba que su luz prefería para realizar su contenido era la natural porque no era necesario usar filtro pues todo luce mucho más hermoso.

A través de su Instagram, donde cuenta con casi 10 millones de seguidores, Jessica Cediel compartió una historia en la que mostraba la respuesta de una seguidora al video, la mujer le decía que la piel del rostro se le veía “manchada”.

A esto, la presentadora reveló que tiene melasma, una enfermedad que se caracteriza por provocar manchas color café o rojizas y que si bien los tratamientos y faciales ayudan a controlarla, cuando se expone al sol son más visibles.

“Mi querida Daniela, se me ve manchada porque la tengo manchada. Tengo melasma y por eso siempre va a estar así. A veces no se notan cuando las tapo con maquillaje, pero hoy por ejemplo no me las quise tapar. Puede que mejoren un poco con cremas o tratamientos faciales, pero siempre van a estar”, explicó Cediel.

La respuesta de Jessica Cediel finalizó con una invitación a las mujeres para que se acepten tal cual son y no se avergüencen de sus condiciones.

“Así me muestro y me encanta ser abierta con el tema porque del otro lado del teléfono he leído miles de casos de mujeres que les pasa igual y se sienten mal y no debe ser así. Eso no debe ser una inseguridad. Así que no te preocupes, yo sé que las tengo”, puntualizó.

