“Es más filtro que persona” las críticas a Jessica Cediel por mostrarse sin maquillaje

Jessica Cediel es una de las presentadoras más renombradas de la televisión colombiana, aspectos de su vida como su salud y su área sentimental han sido, en varias ocasiones, tema de titulares. Sin embargo, por estos días parece que ha recibido demasiadas críticas respecto a su apariencia física.

La actual presentadora de ‘La Descarga’ en un intentó de detener los malos comentarios publicó un video en el que se dejó ver sin maquillaje.

En el clip que subió a sus redes sociales, Jessica Cediel aseguró no tener nada más que bloqueador en su piel y dijo que así luce sin ningún filtro “Miren las manchas, niñas. Vean, mi piel es así, yo qué hago. Mancha, mancha, mancha, mancha, mancha. Esta soy yo sin filtro ni maquillaje, esto tiene solo protector claro y un poquito de color. No me las tapé”

El video lo acompañó con un texto que decía “Así soy. Para que cuando me vean en la calle no critiquen. No tener la piel perfecta es perfecto”.

El video fue reposteado por una cuenta de entretenimiento. Allí, la publicación recibió en su mayoría mensajes en los que criticaban a Jessica Cediel por usar tantos filtros, pues según algunas personas si no quería recibir malos comentarios debía mostrarse siempre al natural.

“El problema es que usan tanto filtro que claroooo uno las ve en la calle y dice pero cómo así en redes es perfecta. El problema se acaba cuando te muestras como eres”, “Pero eso es por hacerse tanta pendejada en la cara yo tengo mi cara limpiecita no uso makeup”, “Ay no que pereza está vieja siempre aparece con un problema diferente”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

