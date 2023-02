Repartir 50 millones de pesos: La estrategia de La Liendra para conseguir seguidores en Twitch

.Publicidad.

La liendra es uno de los creadores de contenido más polémicos de Colombia, aunque en los últimos meses, su popularidad ha ido disminuyendo y más porque hace algunas semanas protagonizó una bochornosa escena. Según contó un streamer salvadoreño, el quindiano lo acosó, pesé a que el colombiano se disculpó su imagen se vio manchada por este suceso.

Pero no todo en la vida del streamer parece ser polémicas y controversias. Recientemente, a través de su Instagram dio a conocer la millonaria cifra que ganó en medio de una transmisión en su canal de Twitch.

La Liendra a través de sus historias compartió algunos de los momentos más emocionantes de su reciente ‘Stream’, en el cual para realizar una dinámica diferente jugó en un casino en línea.

En los videos del influencer, este mostró que en una primera apuesta se ganó 4 millones y medio. En la segunda, la ganancia fue de 10 millones, así sucesivamente hasta llegar a los 50 millones.

El quindiano aseguró que sin saber cómo llegó a esa cifra tan grande, su único objetivo era ganar. Contó que una vez que había asegurado que no perdería el dinero que él invirtió siguió jugando para ver qué podía pasar.

Logrando finalmente ganarse 50 millones de pesos, los cuales informó que reparte con 30 de sus seguidores que estuvieron presentes en el Stream. No sin antes terminar invitando a las personas que aún no se han suscrito a su canal de Twitch para que no se pierdan sus transmisiones porque “esas son el tipo de cosas que pasan en los Streams”.