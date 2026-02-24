- La estrategia de galletas Ducales, otra empresa de Gilinski, para disparar su ventas en 2025

María Cano que maneja la marca de Nutresa hizo una alianza con Corona y recordó el gusto por el migao, la fórmula de galleta con el chocolate que resultó un éxito

El Grupo Nutresa, propietario de Galletas Noel, registró durante 2025 un crecimiento de dos dígitos en las ventas de su tradicional marca de galletas Ducales. La línea, que nació en 1981, encontró en un alimento profundamente arraigado en la cultura colombiana la fórmula para volver a impulsar sus ventas, algo que no ocurría con esa magnitud desde hacía varios años. El resultado fue producto de diversas iniciativas lideradas por la marca, según explicó María Adelaida Cano, jefa de Ducales.

María Adelaida Cano, jefa de marca de Ducales.

Cano, egresada de la Universidad EAFIT y con más de 17 años de trayectoria en Galletas Noel, asumió en 2011 la jefatura de la marca. Desde allí ha impulsado una estrategia que conecta el producto con tradiciones gastronómicas locales. Según reveló, parte del crecimiento reciente se explica por la revalorización de un plato típico de Antioquia y del Eje Cafetero: el migao, una preparación de galletas con chocolate caliente que ha acompañado durante décadas a miles de familias colombianas.

Este alimento, tradicionalmente casero y asociado a la infancia y a los hogares cafeteros, ha ganado nueva visibilidad en los últimos años. La marca decidió capitalizar esa conexión emocional con iniciativas que llevaron el “migao” del ámbito doméstico a escenarios públicos y comerciales. Una de ellas fue el evento “Los Reyes del Migao”, creado conjuntamente por Chocolate Corona y Galletas Ducales.

La convocatoria logró reunir a 105 restaurantes de 39 ciudades y municipios del país, que ofrecieron versiones innovadoras del plato con el objetivo de elegir la mejor preparación. La iniciativa también captó la atención del creador de contenido gastronómico Tulio Recomienda, cuya difusión en redes sociales amplificó el alcance del evento y lo posicionó como una tendencia culinaria nacional.

Para 2026, las marcas decidieron profundizar la estrategia con la campaña “El Migao Está Pegao”, con la que Ducales y Corona buscan movilizar más de un billón de pesos en la economía mediante el impulso al consumo local, el turismo gastronómico y la participación de restaurantes en distintas regiones. El objetivo es consolidar el “migao” como una experiencia cultural y gastronómica contemporánea, más allá de su origen casero.

El contexto de consumo favorece esta apuesta. En Colombia se consumen cerca de 282 millones de galletas Ducales al año, lo que convierte a la marca en una de las más reconocidas del portafolio de Noel. Iniciativas como estas elevan la frecuencia de consumo y refuerzan la asociación del producto con momentos cotidianos y afectivos, lo que se traduce en mayores ventas.

La buena hora de Ducales de Gilinski en el sector de galletas

Actualmente, Ducales figura entre las marcas con mejor rentabilidad operativa dentro del competitivo mercado de galletas en Colombia. Su posicionamiento tradicional, sumado a la capacidad de reinventarse desde la cultura gastronómica local, la han convertido en una de las líneas más sólidas dentro de Grupo Nutresa, hoy controlado por el Grupo Gilinski.

La marca se concentra ahora en sostener su crecimiento durante 2026, apoyándose nuevamente en el “migao” como eje cultural y comercial. Además, se preparan alianzas con otras marcas igualmente populares del portafolio como Saltín Noel, con miras a aprovechar el impulso de consumo que suelen generar eventos masivos como el Mundial de Fútbol de 2026.

Este tipo de relaciones entre marcas tradicionales busca reforzar la presencia en hogares y espacios de consumo colectivo, donde productos como las galletas saladas y dulces suelen ser protagonistas. Así, Ducales apuesta por seguir capitalizando la nostalgia, la tradición y la experiencia compartida como motores de crecimiento en el mercado colombiano.

