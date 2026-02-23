- La agresiva ofensiva de la manda más del transito en Bogotá que ha multado más de 150 conductores diarios¿En que vías?

Claudia Díaz con sus agentes ha sancionado 10.000 choferes y le ha mandado la grúa a 900 vehículos principalmente en la Autonorte, la carrera séptima y la calle 13

Durante los dos primeros meses de este año, la Secretaría de Movilidad de Bogotá detectó 30 tramos críticos en cuatro corredores viales principales de la ciudad. Además, la entidad ha adelantado más de 1.200 operativos con policías de tránsito y agentes civiles en los que se han multado a más de 10.000 conductores. Asimismo, se han realizado cerca de 900 inmovilizaciones relacionadas con infracciones como estacionar en sitios prohibidos y abandono de vehículos en vías principales en vías como la autopista norte, la calle 13, la calle 26 y la carrera 7, entre las 7 de mañana y las 9 de la noche.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Bogotá, Claudia Díaz Acosta, la infracción tipo C02, tipificada por parquear un vehículo en sitio no permitido en un corredor vial principal, vale $633.232. Para esta infracción, el carro puede ser inmovilizado y llevado a los patios, lo que puede costarle mucho más dinero al infractor, teniendo en cuenta el precio de la grúa y que cada día en los patios cuesta $18.700.

Con el propósito de acabar con estas malas práctica en las vías de la ciudad, la entidad, a la par de los operativos, ha realizado jornadas pedagógicas dirigidas a más de 4.500 conductores, de los cuales el 51 % ha corregido su comportamiento. Todas estas acciones han contribuido a la recuperación del espacio público y a mejorar la movilidad en Bogotá.

Durante 2025, la Secretaría de Movilidad adelantó más de 15 mil operativos en contra de los conductores que infringen las normas de tránsito en la ciudad, lo que dejó como resultado cerca de 60 mil conductores multados y 16 mil vehículos en los patios.

Según Díaz Acosta, todas esas conductas afectan directamente la seguridad vial y congestionan aún más las vías de Bogotá. El trabajo de recuperar los corredores viales es realizado a diario por agentes civiles y de tránsito de la policía, conjuntamente con funcionarios de las alcaldías locales, en zonas y corredores viales estratégicos en puntos priorizados.

En 2025, la Secretaría de Movilidad de Bogotá suspendió más de 350 licencias de conducción, al tiempo que abrió más de 10 mil procesos a conductores reincidentes por violar las normas de tránsito de forma reiterada. Por su parte, el equipo de cultura ciudadana de la entidad evitó que más de 29 mil conductores fueran multados por estar mal estacionados en vía pública.

Anuncios..