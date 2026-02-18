- Tres colombianos con Gilinski a la cabeza entraron al top 10 de ricos latinoamericanos

Son también tres mexicanos con las dos mayores fortunas, tres brasileños además una sola mujer de Chile , Iris Fontbona, quienes están en listado

Dentro del reciente listado de las 10 mayores fortunas de Latinoamérica de Bloomberg sobresale que no aparece el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo para este 2026. La única mujer, Iris Fontbona heredera del imperio de su esposo Andrónico Luksic Abaroa, con un patrimonio cercano a 54,8 mil millones de dólares debe su fortuna a los negocios del Grupo Luksic, que hace presencia en Colombia mediante el acuerdo de su Compañía Cervecerías Unidas con el Grupo Ardila en la planta de Central Cervecera en Sesquilé, Cundinamarca.

Jaime Gilinski, con una fortuna de 32,3 mil millones de dólares, tiene el quinto patrimonio más importante de Latinoamérica en un ranking que lideran los empresarios Carlos Slim y Germán Larrea de México. Slim cuenta con varias empresas en Colombia, siendo la más importante Claro, líder en telefonía celular; Larrea, por su parte, dueño del Grupo México, es el quinto productor de cobre más grande del mundo.

En Colombia, Gilinski superó a Alejandro Santo Domingo con el grupo Valorem y a David Vélez con el banco virtual NuBank. La fortuna de Jaime Gilinski logró una importante valorización luego de la toma del control del Grupo Nutresa, conglomerado líder en alimentos procesados en Latinoamérica, que Jaime Gilinski pasó a dirigir como su presidente desde sus oficinas en Medellín. Gilinski tiene, a su vez, uno de los mayores imperios bancarios de América Latina a través de una serie de fusiones y adquisiciones.

Alejandro Santo Domingo ha logrado convertirse en el miembro más rico de la familia cervecera de origen barranquillero, gracias a su rol negociador en la fusión entre Amheuser-Busch in Bev y SABMiller (que había adquirido Bavaria previamente). Valorem, el conglomerado de empresas en Colombia del Grupo Santo Domingo, incluye la cadena de descuento D1 (Koba International), Caracol Televisión, Cine Colombia, Refocosta, Ditransa y San Francisco Investments.

David Vélez, fundador y CEO de NuBank, figura en la octava posición gracias al neo banco fundado en Sao Paulo, Brasil, que tiene cerca de 120 millones de clientes entre Brasil, México y Colombia.

Ninguno de los tres colombianos que figuran en esta lista vive de forma permanente en el país. Jaime Gilinski tiene como residencia principal a Panamá y posee casas en Londres, Nueva York, Miami y Colombia. Alejandro Santo Domingo reside principalmente en Southampton, Nueva York, y mantiene propiedades en Nueva York, París, Cartagena, Barú y Bogotá. David Vélez vive en Punta del Este, Uruguay, y por negocios mantiene una vida nómada entre Estados Unidos, Brasil y Colombia.

