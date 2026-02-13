- Uno de los talentos de Zara aterriza en la empresa caleña Studio F para ponerla a volar internacionalmente

Bajo la batuta de Carlos Acosta, el español Eduardo Martín llega a inyectarle creatividad y experiencia en mercadeo a la cadena que tiene dos marcas a su nombre

La compañía caleña STF Group (Studio F y Ela), que en 2024 reportó cifras de facturación superiores a los 800.000 millones de pesos, decidió sacudir por completo su cúpula directiva con la mirada puesta en 2026. La empresa, que ya tiene presencia en los mercados de México, Puerto Rico, Panamá, Chile, Ecuador, Guatemala y Perú, cerró 2025 con un fortalecimiento importante de su operación internacional, registrando crecimientos cercanos al 30 % en algunos países. En ese contexto, el grupo decidió apostar por experiencia de alto nivel para sostener y acelerar su expansión.

Eduardo Martín Cardona

El movimiento más relevante fue el fichaje de Eduardo Martín Cardona, quien asumió como nuevo vicepresidente comercial. Reconocido en el sector como “el mago de las ventas”, Eduardo llega con un amplio recorrido en el mundo de la moda y el retail internacional. Fue una pieza clave en Grupo Inditex, propietario de marcas como Zara, conglomerado fundado oficialmente en 1963, donde ocupó cargos estratégicos que marcaron su trayectoria.

Durante su paso por Inditex, Cardona fue director de Zara en España y participó activamente en el desarrollo de otras cadenas emblemáticas del grupo como Lefties, Zara Home y Pull & Bear. Su influencia fue tal que llegó a ocupar el cargo de director general, convirtiéndose en una figura determinante dentro del crecimiento del gigante español. Sin embargo, su experiencia no se limita a este grupo.

|Le puede interesar: Fin al matrimonio empresarial de los Echavarría y los chilenos Solari en Falabella pero siguen juntos en Homecenter

Eduardo también fue director general en compañías como Victorio & Lucchino y Vilamar Grupo Banco Pastor. Uno de sus últimos cargos, antes de aterrizar en STF Group, fue en Grupo Corp, una promotora y constructora líder en Cataluña. Su llegada responde directamente a los planes de expansión del grupo en Latinoamérica y en Colombia, donde ya se había anunciado, en noviembre del año pasado, el inicio de un plan de apertura de cuatro nuevas tiendas de Studio F y Ela.

Carlos Alberto Acosta Hazzi

Este fichaje se da tras la salida de Alejandro Botero, quien se desempeñó durante seis años como gerente general del grupo. Además, se conoció que Carlos Alberto Acosta Hazzi, quien relanzó la marca fundada por su madre, Faride Fashion, en los años 70, retomará un rol de liderazgo dentro de la compañía para imprimirle mayor dinamismo a la organización durante 2026.

El otro gran fichaje de STF Group (Studio F y Ela) para impulsar sus ventas en 2026

Eduardo Martín Cardona no es la única figura que llega a reforzar la dirección del grupo. STF Group también incorporó a Jaime Zawadzki como vicepresidente administrativo. Administrador de empresas de la Universidad de los Andes, Zawadzki cuenta con una trayectoria sólida en el sector retail.

Jaime Zawadzki

Ha pasado por compañías como Sodimac–Homecenter, propiedad del conglomerado Falabella, donde cumplió funciones en áreas comerciales y de mercadeo. Además, fue gerente de Easy Colombia y Easy Chile, acumulando experiencia en mercados clave de la región. Un perfil que, junto al de Eduardo, busca consolidar y fortalecer la cúpula directiva del grupo caleño en un año decisivo para sus ventas.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.