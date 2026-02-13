Uno de los talentos de Zara aterriza en la empresa caleña Studio F para ponerla a volar internacionalmente

Bajo la batuta de Carlos Acosta, el español Eduardo Martín llega a inyectarle creatividad y experiencia en mercadeo a la cadena que tiene dos marcas a su nombre

Por:
febrero 13, 2026
Uno de los talentos de Zara aterriza en la empresa caleña Studio F para ponerla a volar internacionalmente

La compañía caleña STF Group (Studio F y Ela), que en 2024 reportó cifras de facturación superiores a los 800.000 millones de pesos, decidió sacudir por completo su cúpula directiva con la mirada puesta en 2026. La empresa, que ya tiene presencia en los mercados de México, Puerto Rico, Panamá, Chile, Ecuador, Guatemala y Perú, cerró 2025 con un fortalecimiento importante de su operación internacional, registrando crecimientos cercanos al 30 % en algunos países. En ese contexto, el grupo decidió apostar por experiencia de alto nivel para sostener y acelerar su expansión.

Uno de los talentos de Zara aterriza en la empresa caleña Studio F para ponerla a volar internacionalmente
Eduardo Martín Cardona

El movimiento más relevante fue el fichaje de Eduardo Martín Cardona, quien asumió como nuevo vicepresidente comercial. Reconocido en el sector como “el mago de las ventas”, Eduardo llega con un amplio recorrido en el mundo de la moda y el retail internacional. Fue una pieza clave en Grupo Inditex, propietario de marcas como Zara, conglomerado fundado oficialmente en 1963, donde ocupó cargos estratégicos que marcaron su trayectoria.

- Uno de los talentos de Zara aterriza en la empresa caleña Studio F para ponerla a volar internacionalmente

Durante su paso por Inditex, Cardona fue director de Zara en España y participó activamente en el desarrollo de otras cadenas emblemáticas del grupo como Lefties, Zara Home y Pull & Bear. Su influencia fue tal que llegó a ocupar el cargo de director general, convirtiéndose en una figura determinante dentro del crecimiento del gigante español. Sin embargo, su experiencia no se limita a este grupo.

|Le puede interesar: Fin al matrimonio empresarial de los Echavarría  y los chilenos Solari en Falabella pero siguen juntos en Homecenter 

Eduardo también fue director general en compañías como Victorio & Lucchino y Vilamar Grupo Banco Pastor. Uno de sus últimos cargos, antes de aterrizar en STF Group, fue en Grupo Corp, una promotora y constructora líder en Cataluña. Su llegada responde directamente a los planes de expansión del grupo en Latinoamérica y en Colombia, donde ya se había anunciado, en noviembre del año pasado, el inicio de un plan de apertura de cuatro nuevas tiendas de Studio F y Ela.

- Uno de los talentos de Zara aterriza en la empresa caleña Studio F para ponerla a volar internacionalmente
Carlos Alberto Acosta Hazzi

Este fichaje se da tras la salida de Alejandro Botero, quien se desempeñó durante seis años como gerente general del grupo. Además, se conoció que Carlos Alberto Acosta Hazzi, quien relanzó la marca fundada por su madre, Faride Fashion, en los años 70, retomará un rol de liderazgo dentro de la compañía para imprimirle mayor dinamismo a la organización durante 2026.

El otro gran fichaje de STF Group (Studio F y Ela) para impulsar sus ventas en 2026

Eduardo Martín Cardona no es la única figura que llega a reforzar la dirección del grupo. STF Group también incorporó a Jaime Zawadzki como vicepresidente administrativo. Administrador de empresas de la Universidad de los Andes, Zawadzki cuenta con una trayectoria sólida en el sector retail.

- Uno de los talentos de Zara aterriza en la empresa caleña Studio F para ponerla a volar internacionalmente
Jaime Zawadzki

Ha pasado por compañías como Sodimac–Homecenter, propiedad del conglomerado Falabella, donde cumplió funciones en áreas comerciales y de mercadeo. Además, fue gerente de Easy Colombia y Easy Chile, acumulando experiencia en mercados clave de la región. Un perfil que, junto al de Eduardo, busca consolidar y fortalecer la cúpula directiva del grupo caleño en un año decisivo para sus ventas.

Vea también:

Ecopetrol insiste en la búsqueda de gas en el Caribe y dio un paso importante en un yacimiento en Bolívar
Compártelo

Anuncios.

Anuncios.

Inscríbete al boletín de Las2orillas
Etiquetas: , ,
0

Contenido Patrocinado

Récords Guinness

Implicaciones y Análisis del Incremento del Salario Mínimo en Colombia

Vertice Noticias | Contenido Patrocinado
regionalismos

La Guía Definitiva del «Español Colombiano»: ¿Por qué nos entendemos tan poco entre regiones?

Vertice Noticias | Contenido Patrocinado
Ecopetrol insiste en la búsqueda de gas en el Caribe y dio un paso importante en un yacimiento en Bolívar

Ecopetrol insiste en la búsqueda de gas en el Caribe y dio un paso importante en un yacimiento en Bolívar

El regalo del embajador García Peña a los congresistas gringos y la despedida de Augusto Solano de Asocolflores

El regalo del embajador García Peña a los congresistas gringos y la despedida de Augusto Solano de Asocolflores

Los comentarios son realizados por los usuarios del portal y no representan la opinión ni el pensamiento de Las2Orillas.CO
Lo invitamos a leer y a debatir de forma respetuosa.
-
comments powered by Disqus