- Quién está detrás de la UNAD, la única universidad pública que da utilidades mientras que las otras 32 están en rojo

La Universidad a distancia liderada por el rector Jaime Leal hace más de 20 años no solo no requiere recursos del presupuesto nacional sino que da utilidades

Un informe sectorial de la Contraloría General sobre la sostenibilidad financiera de 33 universidades públicas entre 2019 y 2024 reveló que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) es la única institución de este tipo que genera utilidades y logra cubrir sus costos operativos con recursos propios. Este desempeño contrasta con el 97 % de las instituciones de educación superior públicas del país, las cuales dependen críticamente de transferencias estatales que han resultado insuficientes para sostener su funcionamiento.

El éxito financiero de la UNAD se atribuye a su modelo pionero 100 % virtual y a distancia, que ha permitido optimizar costos y ampliar la cobertura académica. Asimismo, la estabilidad institucional ha sido un factor clave; su rector, Jaime Alberto Leal, lidera la universidad desde 2004 y actualmente cursa su sexta reelección (2023-2027), lo que ha facilitado la ejecución de planes de largo plazo, a diferencia de otras instituciones marcadas por tensiones en sus procesos de elección y paros estudiantiles.

En el extremo opuesto, la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) se posiciona como la institución más deficitaria con un saldo negativo de $764.220 millones, seguida por la Universidad de Antioquia con $563.605 millones, la Universidad del Valle con $477.973 millones, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con $286.032 millones; y la Universidad del Atlántico, con $214.666 millones.

Estas cifras se ven agravadas por la pesada carga del pasivo pensional (obligaciones futuras de pensión: vejez, Invalidez y sobrevivencia), el cual se concentra en un 57,8 % en la UNAL ($4,5 billones) y Univalle ($1,4 billones), limitando severamente su capacidad de inversión frente a instituciones sin estas obligaciones.

El estudio también expone profundas asimetrías en la asignación de recursos, mostrando que cuatro universidades públicas concentran el 48 % de los ingresos del orden nacional y el 37 % de los del orden territorial: Nacional de Colombia (UNAL), Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), de Antioquia (UdeA) y del Valle (Univalle). Y en el gasto por estudiante, mientras la UNAL recibe $11,4 millones por alumno, la UNAD percibe solo $525.777, frente a un promedio nacional de $4,5 millones.

Actualmente, el debate académico y político se divide entre quienes señalan fallas de gestión administrativa y quienes aseguran que los hallazgos demuestran una desfinanciación estructural que exige una mayor responsabilidad económica por parte del Estado.

