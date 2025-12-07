Las estrategias del exministro Diego Molano que están sacando a la ETB del hueco

Por años los capitalinos veían un desplome en la empresa ETB. La compañía donde la Alcaldía de Bogotá tiene participación no parecía mejorar, sus clientes buscaban otros grupos, el abandono de los fijos, el aumento de la competencia, las inversiones de la red no estaban dando los frutos buscados y por años no se veían ningún cambio. Más bien lo contrario por ocho años consecutivos se reportaron pérdidas. Hasta este año.

Diego Molano, el presidente escogido por la junta directiva en noviembre del año pasado, presentó utilidades del trimestre julio septiembre por $ 10.723 millones de pesos. Molano es ingeniero electrónico de la Pontificia Universidad Javeriana y tiene una maestría en Economía. En su experiencia laboral sobresale haber sido Ministro de Tecnologías de la Información y las comunicaciones durante la presidencia de Juan Manuel Santos, no ha sido su único cargo relevante también ha tenido cargos directivos en BellSuth, Telefónica y Ascom.

En la carrera para llegar a la ETB, Molano debió enfrentarse Ángela María Orozco, exministra de Transporte; Rafael Orduz, expresidente de la ETB; María Carolina Hoyos, exviceministra de las TICS, y Giovanni Palma.

A su favor para llegar a la cabeza de la ETB estaba el apoyo de la junta directiva de la compañía, que estaba presidida por la secretaria de hacienda de Bogotá Ana María Cadena Ruíz, Fernando Quintero Arturo un especialista en finanzas, Felipe Núñez Forero un abogado especialista en servicios públicos domiciliarios y Ángel Custodio Cabrera exministro del trabajo en representación del Distrito. Al final terminó nombrado.

La decisión de llevarlo a la dirección de la ETB, fue confirmada por el alcalde Bogotá, Carlos Fernando Galán. Político que le confió la tarea de liderar la transformación digital de la ciudad y consolidar la ETB como un ejemplo para el país. Parece que la decisión fue acertada por el funcionario haber logrado utilidades tras meses de dificultades.

