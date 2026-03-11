- La mina de cobre más grande de Colombia, tiene nuevo dueño y es chino

Con la compra de la mina El Alacrán en Córdoba, la empresa china JCHX Mining Management busca afianzar su presencia en Colombia donde hay otras mineras chinas

En medio del municipio Puerto Libertador, en el corregimiento San Juan de Asís, en Córdoba, se ubica una de las minas con mayor expectativa del país: El Alacrán. Los expertos estiman que en su interior hay una reserva de 97 millones de libras de cobre, más la posibilidad de explotar oro y plata.

La minera que explota actualmente El Alacrán es la canadiense Cordoba Minerals Corp., que tiene como CEO designada a Sarah Armstrong-Montoya. Ahora, con la compra, la propiedad de la mina queda en manos del consorcio chino JCHX Mining Management Co., que planea llevar hasta la China el fruto de sus explotaciones: la industria de ese país consume cerca de 14 millones de toneladas de cobre al año, de las cuales, alrededor del 75 % es importado.

JCHX Mining fue fundada en 1977 por Xian Cheng Wang, quien proviene de una familia con seis generaciones de experiencia en minería. Hoy, en la presidencia de la minera está el ejecutivo Wang Xiancheng, quien recientemente ha venido manejando la expansión de JCHX Mining en América Latina y África.

En África, la compañía adquirió una participación mayoritaria en la mina Lubambe en Zambia e invirtió allí 300 millones de dólares buscando establecer una explotación de 3 millones de toneladas de cobre para el año 2031. En el Alacrán se tiene proyectada una inversión aproximada de 400 millones de dólares y los cálculos hablan de una producción de cobre que se acerca a los 57 millones de libras anuales; 39.000 onzas de oro y 382.000 onzas de plata.

El Alacrán es el primer proyecto que desarrollará JCHX en Colombia. El negocio garantiza que el funcionamiento de Cordoba Minerals continúe igual, con Santiago Varela como vicepresidente de operaciones y Sarah Armstrong Montoya a la cabeza.

