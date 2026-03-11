- Los dueños de las siete hidroeléctricas están en la mira del Superintendente de servicios Felipe Durán

La crisis de Urrá con las inundaciones de Córdoba principalmente con la hidroeléctrica de Sogamoso de los canadienses de Isagen y Porce de EPM

En medio de las inundaciones ocurridas en Córdoba por el aumento en el caudal del río Sinú, y de la crisis desatada debido a que la Hidroeléctrica Urrá abrió sus compuertas y liberó el agua, el presidente Petro pidió la renuncia del funcionario Juan de Jesús Acevedo Rocha, quien actuaba como presidente de la Hidroeléctrica.

La tragedia alcanzó a municipios como Tierra Alta, Valencia, Puerto Libertador y Montelíbano, entre otros, y, aunque Acevedo no podía controlar la lluvia, ni que el caudal del río Sinú pasara de 500 metros cúbicos por segundo a más de 2.500 metros cúbicos por segundo, sí debió dar aviso a las autoridades y a las comunidades de que con la apertura de las esclusas bajaría una mayor cantidad de agua.

Ahora, para evitar mayores tragedias, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, hoy bajo la dirección de Felipe Durán Carrón realizó una visita a varios operadores dueños de hidroeléctricas como AES Colombia, Celsia Colombia, Urrá S.A., Empresas Públicas de Medellín, Enel Colombia, Hidroeléctrica del Alto Porce de Isagen.

Detrás de AES Colombia está la multinacional AES Corporation, cuyo presidente y director ejecutivo es Andrés Ricardo Gluski Weilert. Para el caso de Enel, su mayor accionista es el gobierno de Italia. Isagen es propiedad de Brookfield Asset Management y Bruce Flatt fue nombrado CEO. Por su parte, Celsia le pertenece al grupo Argos, cuyo presidente es Jorge Mario Velásquez Jaramillo y el mayor accionista de las Empresas Públicas de Medellín es el Distrito de Medellín, cuyo alcalde vigente es Federico Gutiérrez.

Si bien la única hidroeléctrica que alcanzó niveles críticos en su capacidad durante las últimas semanas fue Urrá, hay antecedentes de que la hidroeléctrica de Chivor, que pertenece a AES Colombia, alcanzó niveles críticos en 2024 cuando el caudal del río Batá alcanzó a estar por un 584 % por encima de su promedio normal.

Este no fue el único caso. Isagén debió abrir las compuertas del canal del vertedero de la Central Hidroeléctrica Sogamoso para hacer vertimientos controlados y activó el plan de emergencias a comienzos de 2026. Otra central que está en vigilancia especial es la Hidroeléctrica del Alto Porce, que reportó niveles de llenado superiores al 90 % a principios de 2026. El ojo del Superintendente ha llevado a que los operadores de las hidroeléctricas tengan precauciones con el manejo del caudal de los ríos y no se repita otra catástrofe como la que ha vivido el departamento de Córdoba.

