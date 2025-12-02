- La Luna del Río: así se tejió el contrato millonario que llevará una noria gigante al Malecón de Barranquilla

La nueva rueda de la fortuna de Barranquilla no solo gira: también pone sobre la mesa contratos y relaciones de poder

Desde su posición como alcalde de Barranquilla, Alejandro Char ha liderado diferentes proyectos encaminados a potenciar el turismo de la ciudad. Según información oficial, en 2024 la capital del Atlántico tuvo alrededor de 110.000 visitantes mensuales. Entre sus grandes planes se encuentra La Luna del Río, una construcción que llevará al Gran Malecón de la ciudad a un nuevo nivel.

Esta rueda de la fortuna tendrá un total de 44 cabinas y se espera que su apertura oficial se dé muy pronto. Detrás de esta obra se encuentra una reconocida empresa italiana, que se ha encargado de la fabricación de las piezas de esta atracción. Se trata del Grupo Fabbri, fundado en 1950 por Remo Fabbri, un mecánico oriundo de Bergantin, Italia.

La compañía inició su camino fabricando atracciones conocidas como “avio” y, con el ingreso de Licino, hijo de Remo, en los años 70, expandieron su operación con la creación del barco pirata, la alfombra voladora y otros juegos mecánicos. Para la década de los 90 nació FC Fabbri Park, con el que comenzaron a competir en el sector de las montañas rusas. Hacia finales del siglo XX, ya estaban enviando sus atracciones a otros continentes, consolidando su presencia a nivel internacional.

Su trabajo con las famosas norias gigantes inició en 2002, cuando arrancaron con el diseño y la construcción de estas atracciones panorámicas. Hoy, el Grupo Fabbri fabrica ruedas de la fortuna con alturas entre 50 y 100 metros, con hasta 52 cabinas y capacidad para 416 pasajeros. Sin embargo, los italianos no han sido los únicos involucrados en este proyecto que, según se ha dicho, se reveló en 2019 y tendría un costo inicial de construcción de $20.000 millones.

Aunque por temas económicos el proyecto fue liquidado, posteriormente fue retomado durante la administración de Char. Según informó La Silla Vacía, un encargado de una empresa cercana al alcalde habría ido tras el Grupo Fabbri para cerrar el negocio, asegurando que otra empresa colombiana, Smart Steel, tendría una buena relación con la alcaldía. A la firma del acuerdo se sumó Puerta de Oro, empresa encargada de la administración del Gran Malecón.

El cierre del trato para la construcción de Luna del Río en el malecón de Barranquilla

Según la carpeta de contratación, el costo final del proyecto se elevó a $30.000 millones, y se incluyó a la compañía Smart Steel. Esta empresa, perteneciente al ingeniero Hugo Vargas, ha tenido una relación muy estrecha con la familia Char. De hecho, Inés Gómez de Vargas, madre de Hugo, fue representante al Congreso por el movimiento Voluntad Popular de Fuad Char, Alex Char y el propio Hugo.

Ahora bien, otro de los contratos relacionados con La Luna del Río muestra cómo Puerta de Oro se comprometió a pagar $5.978 millones a Smart Steel para ensamblar y poner en marcha la rueda en Barranquilla.

Este mismo trato provocó que la amistad entre Alex Char y Samuel Tcherassi, uno de los contratistas del Malecón del Río y dueño de la marca Epeka, llegara a su fin. En su cuenta de X, Samuel aseguró que el alcalde le pidió un 10% del trato, a lo que él se negó. Aunque el tema sigue en el aire, la famosa rueda de la fortuna de Barranquilla está cada vez más cerca de ser inaugurada oficialmente.

