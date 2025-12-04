Un millonario turco toma las riendas de Cerro Matoso y empieza desde esta semana a sacar níquel de Colombia

El dueño de la gigante Core X Robert Yüksel Yildirim, tomó posesión de la mina en Montelíbano Córdoba tras su adquisición a la australiana South32

El conglomerado internacional CoreX Holding B.V. tomó oficialmente el control de las operaciones de Cerro Matoso en el municipio de Montelíbano, Córdoba, a partir del 1 de diciembre de 2024, tras completarse la transferencia de la operación por parte de South32.

CoreX es un conglomerado industrial global e integrado verticalmente, fundado en 2024 por el industrial de origen turco Robert Yüksel Yildirim. La compañía tiene su sede financiera en Ámsterdam (Países Bajos) y su sede operativa en Estambul (Turquía). CoreX opera en 55 países a través de 10 sectores, incluyendo metales y minería, puertos, energías renovables, y transporte marítimo. Su División de Metales y Minería es líder mundial en la minería de cromita y en la producción de ferrocromo con alto contenido de carbono.

El presidente y director ejecutivo de CoreX, Yüksel Yildirim, mantiene una estrategia enfocada en fortalecer su presencia en el mercado global del níquel. El níquel es fundamental para la transición energética debido a su uso esencial en tecnologías limpias como aerogeneradores, paneles solares y vehículos eléctricos. La adquisición de Cerro Matoso es una pieza clave en esta estrategia global para posicionar a CoreX como un proveedor totalmente integrado y confiable para la industria mundial del níquel.

Su inversión en níquel la inició con la adquisición de NewCo Ferronikeli, la única mina de níquel en la República de Kosovo, a la que siguieron: Golden Eagle Nickel en Macedonia del Norte, Compagnie Miniere Du Bafing en Costa de Marfil cuyos depósitos se consideran uno de los más ricos del mundo en níquel, y ahora Cerromatoso en Colombia.

Robert Yüksel Yildirim, el presidente y director ejecutivo del Grupo de Empresas Yildirim, nació en Sivas, Turquía, en 1960. Se licenció en Ingeniería Mecánica en la Universidad Técnica de Estambul y luego obtuvo su maestría en Ingeniería Mecánica en la Universidad Estatal de Oregón. Se incorporó al consejo de administración de la empresa familiar en 1993, y ese mismo año, dirigió el primer logro internacional de la compañía: la importación directa de carbón desde Rusia. En la primera década del siglo XXI, lideró las iniciativas de expansión internacional de la compañía con una primera adquisición en Suecia, a lo han llevado a operar en más de 55 países en los 5 continentes.

La presencia en Colombia del Grupo Yildirim

El Grupo Yildirim ya tenía presencia en Colombia a través de Best Coal Company, una filial con sede en Medellín. En 2013, esta empresa adquirió dos proyectos mineros a cielo abierto (Cañaverales y Papayan) más el proyecto subterráneo San Juan en La Guajira, comprados al brasileño en quiebra Eike Batista. Sin embargo, la explotación de estos proyectos ha enfrentado dificultades, especialmente en Cañaverales, donde problemas en la licencia ambiental y social han impedido su desarrollo.

