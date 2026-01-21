La estrategia con sello colombiano con la que la Hispanidad quiere hacerse oír en el mundo

Con esta propuesta que salió del Foro de Liderazgo y Futuro Hispano patrocinado entre otros por la corporación Rottor los hispanos entraron en la conversación global

El pasado noviembre Club de la Hispanidad Futura convocó al Foro de Liderazgo y Futuro Hispano en Madrid, un encuentro internacional de empresarios, ejecutivos, diplomáticos, académicos, inversores y líderes de la sociedad civil de más de veinte países hispanoamericanos con un objetivo claro: posicionar a la comunidad hispana como un actor estratégico y relevante en el debate global sobre el futuro. Fueron tres días de reuniones en el Teatro Real, la Fundación Botín y la Casa de América.

La corporación colombiana Rotorr, liderada por Jaime Restrepo Cuartas, voló alto y forma parte del grupo de patrocinadores ente los que estaba WeCity, Cabify, Las Rozas Village , apoyados también por Iberia, NH Hotel Group, AIG, Pillow, IE University, Paccari, LLYC y NTT Data, que posibilitaron la realización del foro convocado por el Club de la Hispanidad Futura, una plataforma estratégica independiente, apolítica y sin ánimo de lucro que nace de una convicción clara: la Hispanidad ya no puede ser un eje silencioso.

Representa a una comunidad de 600 millones de personas en 21 países, unida por una lengua en expansión y por un legado cultural y geopolítico que es, sobre todo, un proyecto de futuro.

El Club reúne a empresarios, ejecutivos, diplomáticos, innovadores, emprendedores, académicos, inversores, artistas y líderes de la sociedad civil, en un espacio intergeneracional y multisectorial que impulsa pensamiento, acción y cooperación.

Su misión es conectar generaciones, activar talento, construir una narrativa compartida sobre el papel que el mundo hispano debe jugar en un orden global en transformación y demostrar que la innovación, el liderazgo ético y el impacto global también se escriben en español.

Sin una identidad compartida es imposible construir futuro. Lo que propone el Club es empezar a tejer esa comunidad, con una formación común; con movilidad, con conexiones reales y con jóvenes al centro. Lo que nace aquí no es un documento: es una red. Y esa red puede cambiar el futuro de todos los jóvenes hispanohablantes.

El corazón del encuentro fue la jornada intensiva en la Fundación Botín, donde los participantes se distribuyeron en mesas de trabajo paralelas. Estas mesas se centraron en seis ejes estratégicos clave: Banca, Finanzas y Negocios Internacionales; Gobernanza; Innovación, Tecnología y Energía; Comunicación y Liderazgo; Turismo y Cultura; y Talento y Educación.

La metodología colaborativa con la que se trabaja ha estado orientada a generar propuestas accionables que alimentaron el Informe Hispanidad Futura 2026.

Un documento estratégico para ser presentado en los principales foros multilaterales del mundo, incluyendo el World Economic Forum (Davos), la ONU, la COP, la Cumbre Iberoamericana, la OCDE y el BID, situando así la voz hispana en el centro de las grandes conversaciones globales.

El mensaje que se lleva al Foro de Davos con el documento estratégico lo dejó claro Marlen Estévez, presidenta del Club: “Hispanoamérica tiene talento, visión y capacidad para convertirse en un actor relevante en la construcción del nuevo orden global. El Informe Hispanidad Futura 2026 será la hoja de ruta para transformar este impulso en propuestas reales para el mundo”. A su vez proyectará la voz hispana en el escenario mundial, amplificará el liderazgo de las nuevas generaciones con el propósito de convertir el potencial hispano en una fuerza estratégica real.

*Con información suministrada por la Corporación Colombiana Rotorr.

