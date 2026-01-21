- Así fue como Colombia consiguió meter dos centros de eventos entre los 5 mejos de Sudamérica

Más de 600 mil boletas vendidas y millones en taquilla confirman que Colombia ya juega en las grandes ligas de los conciertos gracias a estos lugares

Colombia se sigue posicionando como uno de los escenarios de conciertos más importantes de este lado del continente. Durante 2025, el país vivió un auge histórico en eventos musicales, con miles de conciertos que incluyeron más de 135 grandes espectáculos solo en Bogotá. Esta cifra no es menor: es el reflejo del crecimiento sostenido del sector y del impacto económico que ha traído consigo. Pero no es lo único. Además, Colombia logró posicionar dos centros de eventos entre los cinco mejores de Sudamérica: el estadio El Campín y el Vive Claro. Así fue como estos dos grandes escenarios lo consiguieron.

Las cifras que pusieron al Vive Claro y El Campín entre los mejores centros de eventos de Sudamérica

El 2025 fue un año cargado de sorpresas y de shows que realmente impactaron a millones de espectadores en toda la región. Conciertos como los de Shakira, Dua Lipa y otros artistas de talla internacional pasaron por estos escenarios, lo que sin duda influyó en el reconocimiento obtenido. Pollstar, uno de los principales referentes globales de la industria de la música en vivo, ubicó a estos dos centros de eventos entre los cinco más importantes de Sudamérica.

Concierto de J Balvin en El Campín.

Por su parte, El Campín ocupó el segundo lugar en venta de boletos para conciertos, según el informe de Pollstar. Durante 2025 se realizaron allí 19 eventos, en los que se vendieron un total de 329.015 entradas. Esto se tradujo en 35,4 millones de dólares en taquilla y más de 720.000 asistentes. Una cifra que demuestra la fuerza de este escenario, que hoy no solo alberga eventos deportivos, sino que se ha consolidado como una plaza clave para grandes espectáculos musicales, bajo la operación de Sencia.

|Le puede interesar Qué hace un empresario ecuatoriano comprando equipos del futbol en Colombia

Sin embargo, la gran sorpresa la dio Vive Claro, un escenario que lleva menos de un año en funcionamiento y que ya se convirtió en tendencia en Colombia y en esta parte del continente. El informe de Pollstar, que contempla los eventos realizados entre el 1 de diciembre y el 30 de noviembre de 2025, lo ubicó en el quinto lugar, con más de 290.000 boletas vendidas. Un resultado notable para este espacio manejado por OCESA.

De hecho, según cifras conocidas, este centro de eventos ha generado más de 25.000 empleos y ha producido alrededor de 16 millones de dólares en ingresos por turismo. Sin duda, ambos escenarios han marcado un antes y un después para el país y hoy son referentes indiscutibles, una tendencia que todo indica continuará durante 2026.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.