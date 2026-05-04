La estocada de Shakira a Pique: perdió millones por cuenta de las propiedades y custodia de sus hijos tras el divorcio

El exfutbolista respondió por gastos e impuestos del complejo residencial que construyó con ella y del que solo han vendido una propiedad en 3 millones de euros

Durante más de una década, Shakira (quien acaba de hacer historia con un concierto gratuito que reunió a más de 2,5 millones de personas en la playa de Copacabana) consolidó una de las relaciones más mediáticas del entretenimiento y el deporte junto a Gerard Piqué.

Se conocieron en 2010, en medio del Mundial de Sudáfrica (cuando el futbolista participó con la selección española y la artista interpretaba Waka Waka, el tema oficial de la competencia), y desde entonces construyeron una vida en común en Barcelona.

Aunque nunca contrajeron matrimonio, la pareja tuvo dos hijos: Milan (2013) y Sasha (2015), y mantuvo durante años una dinámica familiar y patrimonial compartida que incluyó inversiones inmobiliarias y proyectos empresariales, hasta su separación oficial en 2022.

Este escenario abrió un frente económico centrado en propiedades compartidas, traslados internacionales y compromisos derivados de la custodia de sus hijos. Así, el cierre de una relación que duró más de una década terminó trasladándose al terreno de las notarías, las escrituras de propiedad y las cuentas por pagar.

El punto de partida: diciembre de 2022

La firma del acuerdo de custodia en Barcelona marcó el inicio del reordenamiento financiero entre Shakira y Piqué. En ese momento se definió que Milan y Sasha se trasladarían a Miami con su madre, mientras el futbolista asumiría costos recurrentes de desplazamientos internacionales.

Los reportes de prensa sitúan en al menos 10 viajes anuales los trayectos del exfutbolista a Estados Unidos, sumados a gastos compartidos de educación, salud y seguridad en una de las ciudades más costosas de EE. UU.

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El nudo inmobiliario entre Shakira y Piqué: 2022–2025

El mayor frente económico se concentró en el complejo residencial de Esplugues de Llobregat. La expareja compartía allí varias propiedades valoradas inicialmente en hasta 15 millones de euros. Durante más de dos años, las diferencias sobre el precio de venta frenaron la liquidación de los activos, manteniendo vigentes impuestos, vigilancia y mantenimiento.

No fue sino hasta 2025 cuando se concretó la venta de una de las mansiones por cerca de 3 millones de euros (unos 3,5 millones de dólares). Mientras tanto, el resto de inmuebles continuó generando costos fijos sostenidos, en su mayoría asumidos por Piqué, de acuerdo con versiones difundidas en medios internacionales.

Además, aunque nunca hubo matrimonio legal, la separación no implicó una división directa de fortunas, estimadas en más de 300 millones de dólares para Shakira y cerca de 80 millones para Piqué. Sin embargo, los bienes adquiridos en común y los acuerdos parentales sí generaron obligaciones económicas cruzadas, especialmente en el periodo posterior a la ruptura.

Impacto en la actividad empresarial de Gerard Piqué

En paralelo, el exjugador continuó al frente de su holding. El conglomerado Kosmos enfrentó un contexto de alta exposición mediática, coincidiendo con la difusión global de producciones musicales de la artista colombiana. Distintos reportes señalaron la pérdida o congelación de acuerdos comerciales, en un escenario donde la imagen pública del empresario quedó bajo escrutinio.

A esto se sumó la revisión de operaciones vinculadas a la Supercopa de España en Arabia Saudita, lo que incrementó la presión mediática sobre sus negocios en esos años.

El entorno legal también incidió. Los procesos fiscales enfrentados por Shakira en España (relacionados con los años 2012 a 2014) elevaron la exposición del caso, aunque los pagos derivados de multas e impuestos fueron asumidos por la cantante. Declaraciones de su defensa llegaron a cifrar en 120 millones de euros el impacto económico total de ese proceso, una cifra que, aunque no recayó en Piqué, sí coincidió con el periodo de mayor tensión mediática.

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