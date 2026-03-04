- El poderoso grupo cervecero detrás del megaconcierto de Shakira en el Zócalo de México que reunió 400 mil personas

El evento gratuito de la barranquillera lo organizó la marca Modelo, propiedad de los poderosos dueños de AB InBev, la misma que compró Bavaria en 2016

Más de 400 mil personas esperaban con emoción —y sin pagar— a Shakira, quien se despidió del público mexicano con un concierto al mejor estilo de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour. La presentación, que convirtió el Zócalo capitalino en una marea humana, no solo reafirmó el poder de convocatoria de la barranquillera, sino que también rompió récords históricos de asistencia.

Shakira en el Zócalo.

Sin embargo, más allá de los números de la artista, hubo otro protagonista silencioso detrás del espectáculo: Grupo Modelo, la compañía que hizo posible que el evento se realizara en el corazón de la Ciudad de México. El concierto se dio en el marco del centenario de la marca y convirtió a sus cervezas insignia, Corona y Modelo, en tendencia por el impacto del evento.

La historia del Grupo Modelo se remonta a 1925 en la Ciudad de México, cuando un grupo de inmigrantes españoles —entre ellos Braulio Iriarte Goyeneche— impulsó la creación de la cervecera. Ese mismo año nació Corona, que con el paso del tiempo se convertiría en una de las cervezas mexicanas más vendidas y reconocidas a nivel mundial.

Durante la primera década de 2000, el grupo estuvo liderado por la familia Fernández y la familia Aramburuzabala, siendo Carlos Fernández González su director general. Pero en 2013 todo cambió: el gigante multinacional AB InBev, considerado el mayor cervecero del mundo, adquirió la totalidad de Grupo Modelo por aproximadamente 20.100 millones de dólares.

Se trata del mismo conglomerado que tomó el control de Bavaria tras la compra de SABMiller en 2016, operación que superó los 100.000 millones de dólares y consolidó a AB InBev como el grupo cervecero más grande del planeta. Hoy, la familia Santo Domingo conserva cerca del 5 % de participación en el gigante mundial, a través de su holding de inversiones. Hoy, la compañía es liderada por Michel Doukeris, un brasileño que llegó al cargo de CEO en 2021.

La millonaria inversión del grupo cervecero en el concierto de Shakira

Según lo que se ha conocido, el evento no tuvo costo directo para el gobierno mexicano, pues se realizó gracias a un convenio con OCESA y al patrocinio principal de Grupo Modelo. La compañía asumió la infraestructura, el montaje técnico y los elementos temporales necesarios para que el espectáculo fuera posible en el Zócalo.

El show contó con más de 23 pantallas gigantes, una producción de alto nivel y una logística diseñada para recibir a más de 400 mil asistentes. De acuerdo con medios locales mexicanos, la inversión total para el concierto habría rondado los 1,9 millones de dólares.

Aunque la jefa de Gobierno de la Ciudad de México aseguró que hubo coordinación con la administración local, el músculo financiero provino principalmente del patrocinador privado. Y no es la primera vez que Grupo Modelo apuesta por grandes eventos musicales: la marca ha estado detrás de festivales de alto impacto como Corona Capital, Vive Latino y Tecate Pa'l Norte, consolidando su estrategia de posicionamiento a través del entretenimiento masivo.

Corona Capital 2025, evento organizado por Grupo Modelo

El impacto económico del concierto fue inmediato. Se habla de una ocupación hotelera cercana al 90 % en la capital mexicana y de una derrama económica aproximada de 400 millones de pesos mexicanos, cifra que equivale a más de 85.800 millones de pesos colombianos. Un espectáculo gratuito para el público, pero con un enorme retorno en visibilidad, turismo y consumo.

