Así será la gran jornada obligatoria de vacunación ganadera: la meta son 30 millones de bovinos y bufalinos

La campaña, que irá hasta junio, busca prevenir aftosa, brucelosis y rabia de origen silvestre con una operación logística de miles de vacunadores en todo el país

Se acerca el comienzo del primer ciclo de vacunación ganadera contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia de origen silvestre en Colombia, una obligación que deben ejercer 700.000 ganaderos a lo largo y ancho del territorio nacional.

La Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN) ha realizado los preparativos que incluyen la logística de reunir y capacitar a cerca de 5000 personas entre los que se encuentran profesionales veterinarios, técnicos y vacunadores que estarán presentes en el desarrollo de la correspondiente jornada de sanidad animal.

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) expidió recientemente la Resolución 06630 del 15 de abril de 2026 que ordena la ejecución del ciclo. Se extenderá desde el próximo lunes 4 de mayo hasta el martes 23 de junio de este año.

Serán 51 días consecutivos, en los que FEDEGÁN, a través de 94 organizaciones ejecutoras ganaderas (OEGA), realizará la campaña de inmunización.

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📢 COMUNICADO DE PRENSA 📢



Este lunes comenzará el… pic.twitter.com/4Hnyavulzu — José Félix Lafaurie (@jflafaurie) April 29, 2026

Un llamado a cumplir

“Hago un llamado a los 700.000 ganaderos de Colombia a cumplir con la obligación de vacunar sus bovinos”, manifestó José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de FEDEGÁN.

Reiteró que la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), rectora mundial de la salud animal, otorgó a Colombia el estatus de Libre de Fiebre Aftosa con Vacunación en febrero de 2020, es decir, hace seis años.

El líder gremial recordó que, “al igual que el gremio cúpula y el ICA, los ganaderos de todos los rincones del país tenemos dos compromisos: el primero es, contribuir en el control y prevención de la fiebre aftosa y, el segundo, conservar el estatus sanitario del país”.

Alianza PPP

“Señor ganadero, su cita es con la sanidad animal de su predio y la del sector a nivel nacional”, dijo José de Silvestri, gerente técnico de FEDEGÁN.

El líder de la campaña sanitaria enfatizó que todo está listo para desarrollar el ciclo en alianza público-privada entre FEDEGÁN-FNG y el ICA.

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“El gremio obrará bajo la respectiva vigilancia del ICA”, recalcó De Silvestri, quien destacó que los vacunadores realizarán su gestión con las debidas medidas de seguridad: portarán su vestimenta que incluirá botas, guantes, gafas y tapabocas.

📢 1er Ciclo de Vacunación 2026 📢



Desde FEDEGAN-FNG seguimos en la renovación y modernización de la ganadería, por eso recuerde que la programación de su cita de vacunación se seguirá programando digitalmente a través de estos dos canales:



📲 Opción 1: Por WhatsApp a través de… pic.twitter.com/hACs31Qq1J — FEDEGAN (@Fedegan) April 17, 2026

Programación virtual

La programación de la visita del vacunador a su predio será un evento que el gremio realizará en mayor porcentaje de manera virtual a través del WhatsApp de FEDEGÁN: 323 406 9290.

Para quienes no usen WhatsApp, también se ofrece la alternativa de programar la cita del vacunador mediante el número único de FEDEGÁN, 601 9194900.

“Recomiendo a los productores guardar este número en su celular y esperar la llamada o el mensaje de FEDEGÁN-FNG”, agregó.

Cuatro pasos sencillos

Al recibir el WhatsApp de FEDEGÁN, el ganadero deberá seguir estos 4 pasos:

1. Recibe el mensaje: Señor ganadero, FEDEGÁN-FNG le informa que en los próximos días se estará realizando la visita para la vacunación en su predio. Por favor seleccione algunas de las siguientes opciones:

Recibir programación

No es para mí

2. Elige opción: Recibir programación.

3. Recibirá enseguida la fecha de vacunación con sus datos correspondientes.

4. Archivo en formato PDF: incluye datos de la visita y las instrucciones de diligenciamiento que debe seguir con los formatos oficiales, es decir, el acta de Predio Vacunado (PVPP) o el acta de Predio No Vacunado (APNV).

Importante que al recibir la llamada a través de la línea 601 9194900 los productores sigan 3 pasos: conteste la llamada; oprima la tecla 1 que confirma la cita; y recibirá un correo electrónico con la fecha de la visita del vacunador.

“La invitación a los productores ganaderos a estar atentos. La sanidad es fundamental para que su hato bovino se desarrolle de manera natural y sea próspero económicamente”, puntualizó José De Silvestri.

*Con información suministrada por Fedegán.

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