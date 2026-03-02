Lucien Laviscount tiene 33 años, es famoso por su presencia en Emily en París, y su nombre volvió a sonar junto al de la cantante

Desde su separación de Gerard Piqué en 2022, cada fotografía, colaboración o encuentro público de Shakira ha sido examinado al detalle. Otros hombres con los que la cantante habría tenido romances son Lewis Hamilton, campeón de la Fórmula 1, y con Jimmy Butler, basquetbolista de la NBA. Ahora se habla de Lucien Laviscount, el actor británico 16 años menor que ella, con quien ha sido vinculada desde 2024.

La historia comenzó en marzo de ese año, cuando la cantante lanzó el videoclip de “Puntería”, incluido en el álbum Las mujeres ya no lloran. Laviscount fue elegido como protagonista masculino del video. En la producción interpreta a un centauro, es objeto de deseo de Shakira y comparten escenas románticas. La química en pantalla fue suficiente para detonar comentarios en redes sociales.

Poco después del estreno, se difundieron fotografías de ambos en Nueva York, caminando por la ciudad y compartiendo una cena durante la agenda promocional del disco. Esas imágenes, tomadas en 2024, son las que hoy vuelven a circular como sustento del rumor. En su momento no hubo confirmación pública de una relación ni declaraciones conjuntas.

En febrero de este año, algunos portales retomaron el tema y presentaron el material como reciente, lo que reactivó los rumores en redes sociales. Shakira tiene 49 años, nació el 2 de febrero de 1977. Lucien Laviscount nació el 9 de junio de 1992 y tiene 33 años. La diferencia de edad entre ambos es de 16 años, cifra que se convirtió en uno de los temas de conversación entre sus seguidores.

¿Quién es Lucien Laviscount?

Lucien Leon Laviscount nació en Burnley, Inglaterra. Inició su carrera desde niño en campañas publicitarias y luego se integró a la televisión británica con participaciones en Grange Hill, Coronation Street y Waterloo Road. Esos proyectos marcaron su etapa formativa dentro de la industria.

En 2014 debutó en cine con One Night in Istanbul. Más adelante participó en la serie estadounidense Scream Queens, ampliando su experiencia en producciones internacionales. Sin embargo, su impacto global llegó con el papel de Alfie en la serie de Netflix Emily in Paris, estrenada en 2020.

Afinando el tiro con Lucien Laviscount en Punteria 🎯🌸 #LMYNL pic.twitter.com/gvmYOIuoTy — Shakira (@shakira) March 21, 2024

Ese personaje lo posicionó ante audiencias masivas y fortaleció su presencia mediática. Desde entonces ha combinado actuación con apariciones en eventos de moda y alfombras rojas. En 2023 fue reconocido por la revista GQ como uno de los hombres más elegantes del año.

Hasta ahora, no existe confirmación oficial de una relación sentimental entre Shakira y Lucien Laviscount. El vínculo se sostiene en imágenes de contexto profesional y en reportes sin declaración directa de los protagonistas.

