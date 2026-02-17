Video | La cara de pánico que puso Shakira al ver el 'rostro' de Piqué en uno de sus conciertos en El Salvador

Con 26 canciones y una producción de gran formato, la parada en El Salvador sumó cifras récord y un curioso instante que se hizo viral en redes

Durante uno de los conciertos de Shakira en El Salvador, uno de los asistentes decidió aparecer con una máscara de Gerard Piqué, expareja de la cantante, alterando su expresión por unos segundos.

La escena ocurrió mientras interpretaba uno de los temas del repertorio de 26 canciones. En medio de la dinámica conocida como la “caminata con la Loba”, Shakira se acercó a la valla para saludar a los seguidores ubicados en primera fila. Fue entonces cuando detectó entre el público dos paletas con el rostro del exfutbolista del Barcelona.

Las imágenes captadas por asistentes muestran cómo su expresión cambió de inmediato: abrió los ojos y detuvo brevemente la sonrisa. El gesto duró apenas segundos. Luego continuó con la coreografía y la interpretación sin hacer comentarios ni modificar el desarrollo del espectáculo.

El instante fue grabado desde distintos ángulos. En cuestión de horas, los videos superaron cientos de miles de reproducciones en plataformas digitales y se posicionaron entre las tendencias relacionadas con la gira.

El éxito de Shakira en El Salvador

La artista barranquillera incluyó a San Salvador dentro de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en 2026, con una residencia de cinco fechas consecutivas en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González. Entre el 7 y el 15 de febrero reunió a más de 145.000 asistentes, según cifras de los organizadores, y generó alrededor de 11.000 empleos temporales en logística, producción, transporte y comercio.

Durante las cinco noches, la producción incluyó una pantalla LED de 49 metros, plataformas móviles y una figura inflable de más de 10 metros de altura. El montaje contempló 13 cambios de vestuario por presentación y un equipo técnico internacional.

Cada concierto tuvo una duración aproximada de dos horas.La residencia en San Salvador marcó uno de los tramos más concurridos de la gira en Centroamérica y precede a las fechas anunciadas en México, Colombia, Paraguay y Argentina. Además, está previsto un concierto masivo en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, el 2 de mayo de 2026, con una proyección preliminar de más de dos millones de asistentes.

