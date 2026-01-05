La empresa paisa que se quedó con el mega contrato de la Casa de Nariño para manejarle eventos y viajes

Feeling Company desplazó a Plaza Mayor y se convirtió en la nueva favorita del Dapre: en 2025 manejó al menos $17 mil millones en eventos para Presidencia

La nueva empresa que mueve parte de la logística de Presidencia se llama Feeling Company, que tiene su sede principal en Medellín. Donde está el empresario Alejandro Peláez Rendon, quien es su representante legal y CEO. Rendon es un publicista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín.

Reemplazó a Plaza Mayor, una empresa mixta de la Alcaldía de Medellín que el gobierno Petro mantuvo mientras el alcalde fue su aliado político Daniel Quintero y estaba a la cabeza del Departamento Administrativo de la presidencia Mauricio Lizcano y posteriormente Laura Sarabia.

Plaza Mayor era una organización logística vieja conocida en el Palacio Nariño que llegó de la mano de Alfonso Prada en el gobierno Santos y permaneció durante el gobierno Duque ejecutando unos jugosos contratos.

La llegada de su contradictor Federico Gutiérrez significó el fin de los servicios logísticos de Plaza mayor y se quedó con el contrato Feeling Company que lo logró al imponerse en la licitación el Departamento Administrativo de la presidencia con Angie Rodríguez como directora quien reemplazo al Pastor Saade, recién nombrado embajador en Brasil.

En 2015 se abrió la licitación y la escogida por el Dapre fue Feeling Company con la que se firmó un contrato por $ 17.000 millones que mostró experiencia en organización de eventos o convenciones, espectáculos musicales y manejo logístico, con una propuesta que se impuso por el precio. Esta ha logrado otros contratos en el gobierno Petro con entidades como la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en cabeza del exmagistrado César Palomino Cortes, , la Superintendencia Nacional de Salud quien tuvo como último director a Bernardo Camacho y también le realiza los eventos al alcalde de Cartagena Dumek Turbay.

Feeling Company recibió un pago importante por la organización de los eventos alrededor de la Consulta popular con la que Petro buscaba el apoyo popular cuando vio agonizar la reforma laboral y quiso rescatar la de salud por vía la participación ciudadana. Una propuesta presidencial que resultó fallida pero que le costó al país $ 9.266 millones solo en viajes y logística que fue ejecutada por la empresa paisa.

