Plaza Mayor, la empresa paisa que le ha manejado millonarios gastos a Santos, Duque y ahora Petro

Plaza Mayor, un centro de convenciones en la ciudad de Medellín, fue en su origen la respuesta de la ciudad a la celebración de un congreso turístico. El alcalde Jaime Tobón Villegas, encargado de la ciudad durante los años 1967 y 1968, después de un viaje a Quito requirió para la ciudad la construcción de un lugar adecuado para la convención. En consecuencia, el concejo de Medellín a través del acuerdo 18 del 6 de junio de 1968 crea El Palacio de las Exposiciones de Medellín. Décadas después El Palacio se le conoce como Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones.

Plaza Mayor Medellín, aunque no abandona su misión como centro de convenciones, por ejemplo, es el lugar donde se celebran eventos como Colombiatex y muchos otros encuentros, lo que ha llevado a realizar remodelaciones y expansiones a la infraestructura, como, la construcción de la icónica caja de madera en los 2000, sus servicios no se limitan a celebrar congresos dentro de Medellín.

La expansión en las actividades fue un proceso de varios años que llevó a realizar cambios en sus estatutos, con el objetivo de poder contratar con fluidez con el sector privado, de allí el cambio del 2021 que le da una naturaleza de economía mixta, en específico el artículo 16 del capítulo V establece:

Por cuanto la sociedad es de economía mixta los títulos se expedirán en dos series distintas, cada una numerada y continua, una para las acciones particulares y la otra para las acciones pertenecientes a las entidades públicas .

Al ser una empresa mixta Plaza Mayor puede, con dineros públicos, firmar convenios logrados mediante contratación directa sin que medien concursos ni licitaciones. Esta condición le abrió la posibilidad de manejar servicios de apoyo logístico a entidades del Estado como la Presidencia de la República.

Los alcaldes de Medellín son los encargados de escoger al gerente de Plaza Mayor

Según la Misión de Observación Electoral, MOE, el uso de la contratación directa obedece a la necesidad de acelerar procesos, en efecto otras formas de contratación no son adecuadas para solucionar necesidades urgentes. La contratación directa evita las demoras de una licitación, elimina la convocatoria a una subasta y no tiene los inconvenientes de una selección abreviada de menor cuantía; no obstante, según el MOE la contratación directa da pie a las practicas con mayor riesgo de corrupción o de un posible tráfico de intereses, por prestarse para pago de favores.

Otro inconveniente de la modalidad es su frecuencia, en teoría se utiliza en casos muy específicos; sin embargo, su aparición es recurrente como en los contratos celebrados entre el DAPRE y Plaza Mayor Medellín.

Desde el año 2017, según los registros del Portal Anticorrupción de Colombia-PACO- en el gobierno de Juan Manuel Santos, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, se escoge Plaza Mayor como operador logístico, en otras palabras, se le asigna la realización de eventos asociados a las actividades del Presidente, los sucesos se ordenan mediante el director del DAPRE.

Los tres últimos presidentes de Colombia con las Primeras Damas Clemencia Rodríguez, María Juliana Ruíz y Verónica Alcocer

El primero de los directores del DAPRE en asumir el rol de puente, fue Alfonso Prada Gil en el 2017 en el gobierno Juan Manuel Santos, de acuerdo a los registros del PACO. Desde entonces, según el PACO durante siete años y de manera continua existen convenios entre Plaza Mayor y presidencia, con gobiernos completamente distintos como es el de Iván Duque y el de Gustavo Petro. A través de Plaza Mayor el director del DAPRE contrata los requerimientos de la presidencia que van desde compra de pasajes hasta atención de desayunos o cenas protocolarias, sin olvidar las jornadas para rutas para la paz y la sesión de la plataforma nacional de juventudes.

Ya en el gobierno de Juan Manuel Santos, Plaza Mayor hizo de operador logístico para realizar la contratación alrededor de la visita del Papa Francisco a Colombia, Iván Duque la utilizo para la ejecución de programas como El balón está en nuestras manos y Sacúdete, el proyecto para jóvenes de la Primera dama María Juliana Ruiz. El último convenio firmado entre Duque y plaza mayor consistía en la toma del próximo presidente.

La transmisión presidencial de Petro, cuyo valor ascendió a $ 2.400.000.000, se ejecutó con recursos entregados a Plaza Mayor dentro de un acuerdo de $5.356.758.294, que concluyó a finales del 2022. El gobierno Petro da continuidad al vinculo, el nuevo director del DAPRE, Mauricio Lizcano firma un primer convenio por un valor de $ 6.077.958.251, a finales de 2022.

Contratación de Santos, Duque y Petro con Plaza Mayor

De la tabla se resume, Santos firmó contratos por un total de $ 10.768.978.921, Duque por $ $ 26.851.599.472 y Petro hasta diciembre de 2023 asigno un total de $ 26.402.770.939 en convenios DAPRE Plaza Mayor.

Es necesario recordar, al ser una empresa mixta con parte pública, el gerente de Plaza Mayor es nombrado por el alcalde de Medellín, y hasta la llegada de Fico Gutiérrez, estaba nombrado por Daniel Quintero, Víctor Hugo Zapata Madrigal. En su reemplazo fue nombrado Ricardo Galindo.

El director del Dapre, Carlos Ramón González tiene vigentes dos contratos por más de $ 7 mil millones para responder a los requerimientos del Presidente y la primera dama hasta el mes de abril.

Está por verse si dadas las tensas relaciones del alcalde Gutiérrez con el gobierno nacional se mantenga esta relación comercial, o una vez concluya el convenio firmado por $ 3.981.600.000, en el mes de noviembre de 2023, la Presidencia decida cambiar de operador logístico.

Los gastos de Petro, mayores que los de Santos y Duque

Sin consideraciones de la pregonada austeridad del primer presidente de izquierda que ha tenido Colombia la pareja presidencial a través del fondo que maneja la empresa mixta Plaza Mayor con sede en Medellín es mucho lo que ha gastado

El presidente Gustavo Petro y su esposa Verónica Alcocer han gastado quienes a través del Dapre más de 18 mil millones en los 16 meses de gobierno y tiene unos recursos ya apropiados presupuestalmente más de $ 7 mil millones con plazo para ejecutarlos hasta el mes de abril.

Los recursos totales que el Dapre le desembolsó a Plaza Mayor en cabeza del nuevo gerente Ricardo Galindo recientemente nombrado por el alcalde Fico Gutiérrez alcanzan los $ 26. 402 millones que equivale a lo gastado por su antecesor Iván Duque en sus cuatro años de gobierno.

