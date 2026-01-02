Quién es el pastor de Cúcuta que será clave para el nuevo embajador de Colombia en el Brasil  

El brasilero José Satirio desde del poderoso Centro Cristiano ha sido mentor, apoyo político y religioso del pastor Alfredo Saade quien aterrizó en Brasilia

Las iglesias cristianas en el Brasil mueven millones de fieles y pastores como el evangélico Edir Maceo ponen presidentes como ocurrió con la elección de Bolsonaro cuyo apoyo fue definitivo para derrotar al candidato del Partido de los trabajadores Fernando Haddad.

La red de creyentes cristianos es muy activa y será un punto clave de apoyo para el pastor Alfredo Saade quien acaba de asumir su rol de embajador en el Brasil, después de haber rechazado el nombramiento del Presidente Petro, por recomendación de Armando Benedetti, recién salió por la puerta de atrás del Departamento administrativo de la Presidencia.

Saade ya ha empezado a activar nuevamente su cuenta X y dará cuenta a través de ésta de todas sus actuaciones. A pesar de su origen Caribe, el Pastor actuaba desde Cúcuta con una estrecha relación con el Centro Cristiano Asambleas de Dios que lidera desde hace más de 40 años el brasilero José Satirio y a quien buscó ganarse para la causa del Pacto Histórico después de haber participado en la consulta en el que resultó vencedor Gustavo Petro como se relata en esta nota.

Pastor Satirio dos Santos.

Satirio es oriundo de Maceió, capital del estado de Alagoas. Se trata de un pastor cristiano que dejó su país natal en 1974 y llegó a Cúcuta en 1975, motivado —según ha contado— por “una visión que Dios le dio”. En el garaje de su casa fundó la iglesia Centro Cristiano Asambleas de Dios y, apenas tres años después, comenzó a plantar pequeñas iglesias en distintas regiones de Colombia, consolidándose con el tiempo como un líder religioso influyente.

Además de su labor pastoral, José Satirio abrió en Cúcuta el Colegio Ebenezer en 1988, institución que aún funciona. Su faceta empresarial continuó en el año 2000, cuando fundó Puerto Seguro Restaurantes, también en la capital de Norte de Santander, negocio que sigue activo. Fue en ese periodo cuando se habría iniciado la relación entre el pastor brasileño y Alfredo Saade.

Todo indica que fue precisamente en Cúcuta donde Saade comenzó su camino como pastor, en 1995, en el barrio La Prada, bajo el acompañamiento de Satirio dos Santos. Desde entonces, la relación entre ambos se fortaleció. Años después, en 2022, Saade volvió a sonar en la capital nortesantandereana, aunque ya no por temas religiosos, sino por sus aspiraciones políticas.

La influencia y el respaldo de José Satirio habrían sido claves para que Saade intentara convertirse en el primer costeño en llegar a la Alcaldía de Cúcuta. Sin embargo, esas aspiraciones se truncaron en 2023, cuando renunció a su candidatura. Según explicó en su momento, lo hizo para impulsar un referendo que buscaba convocar una constituyente y acabar con el Congreso de la República.

Ambos volvieron a aparecer juntos recientemente, cuando Satirio exaltó públicamente a Saade ante su congregación tras su nombramiento como jefe de despacho del Gobierno Petro. Un discurso cargado de emotividad dejó en evidencia la cercanía que aún mantienen y que, seguramente, será determinante en el paso de Saade como embajador de Colombia en Brasil.

La falta de aval como pastor de Alfreso Saade, lo que no comparte Satirio dos Santos

Pero ni siquiera la influencia de José Satirio ha sido suficiente para que Alfredo Saade sea reconocido formalmente como pastor por las organizaciones cristianas del país. En 2024, una carta de la Asociación de Ministerios del Evangelio (ADME) aseguró que Saade no contaba con reconocimiento pastoral en ningún municipio de Colombia.

De hecho, el único aval que habría recibido provino del propio Satirio. Así lo dio a conocer César Llanos, presidente de la ADME, quien en 2022 afirmó que Saade le aseguró que había sido Satirio quien le encomendó y respaldó todas las actividades que venía desarrollando, otorgándole el título de pastor.

Todo apunta a que Saade habría aprovechado esa plataforma religiosa para acercarse en varias ocasiones a la política. En 2014 buscó ser candidato al Senado por Cambio Radical y, un año después, intentó llegar a la Alcaldía de Valledupar, sin éxito y participó también en la consulta del Pacto Histórico.

Sin embargo todos estas intentonas políticas le han servido para coronar en el alto cargo diplomático cuya embajada llevaba acéfala desde julio cuando renunció del liberal aliado de Petro, Guillermo Rivera. El Pastor Saade le tenía puesto el ojo al cargo diplomático como su primera opción después de su efímero paso como jefe de despacho de la Presidencial pero la investigación de la Procuraduría en el marco del lío del contrato de los pasaportes se le había atravesado en el camino. Al parecer optó por continuar con su defensa a la distancia desde el cargo diplomático en Brasilia.

