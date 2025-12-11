La empresa colombiana que le ganó a multinacionales y se quedó con millonario contrato público en Chile

Colibrí IT fue seleccionada entre más de 28 empresas para transformar la operación de Aguas Andinas con tecnología en la nube y soluciones de última generación

En un momento en el que la exportación de servicios de conocimiento es cada vez más visible en América Latina, Colibrí IT, una empresa colombiana de consultoría y tecnología, marcó un hito. La firma ganó una licitación internacional para liderar la modernización de la operación de campo del acueducto de Aguas Andinas, la compañía sanitaria más importante de Chile, responsable de llevar agua potable a millones de hogares en Santiago y sus alrededores. El contrato, cercano a los US$4 millones, se ejecutará durante los próximos cuatro años e incluye alrededor de US$1,6 millones en suscripciones y US$2,4 millones en servicios profesionales para migrar la operación hacia una plataforma moderna y flexible en la nube.

Colibrí IT nació en Bogotá como una empresa especializada en consultoría tecnológica, implementación y soporte de soluciones de Field Service Management (FSM), la gestión de servicios que se realizan fuera de las oficinas, como instalaciones, mantenimientos y reparaciones, especialmente sobre la plataforma Salesforce. Su nombre y filosofía reflejan la ligereza y precisión que busca aplicar en sus procesos, y su crecimiento ha sido sostenido desde su fundación.

Pozos de agua en Santiago, inaugurados en 2022.

Los fundadores, entre ellos Carlos Pino, socio cofundador y gerente de Tecnología de la Información y Operaciones, apostaron por especializarse en soluciones que integran tecnología avanzada para planificar, coordinar y ejecutar tareas de campo con agilidad. Su equipo no solo provee consultoría y configuración de software, sino también soporte, mantenimiento, outsourcing y aseguramiento de calidad para empresas que requieren gestión eficiente de recursos y personal en terreno.

El proyecto en Chile y la labor de la empresa colombiana

El contrato con Aguas Andinas marca un antes y un después para la empresa bogotana: está orientado a migrar la operación en campo de la sanitaria desde la antigua solución ClickSoftware hacia Salesforce Field Service, una plataforma en la nube que permite coordinar técnicos, planificar rutas, administrar inventarios y gestionar miles de tareas en tiempo real con mayor eficiencia.

Según Camilo Prieto, gerente comercial de Colibrí IT, la elección obedece a la necesidad urgente de modernización: la solución actual está llegando al final de su vida útil y su reemplazo es clave para garantizar la continuidad operativa con el menor riesgo posible. En Chile, la gestión del agua potable y de aguas residuales es crítica para millones de personas, y una falla tecnológica puede traducirse en impactos sobre el servicio esencial.

La implementación de Salesforce Field Service, impulsada por Colibrí IT, no solo optimizará la operación diaria del acueducto, sino que también permitirá a Aguas Andinas planificar con mayor precisión, responder rápidamente a emergencias y asegurar la calidad del servicio que llega a las casas. Para una empresa colombiana, este proyecto abre puertas a nuevos mercados en el sector de utilities y demuestra que competir de tú a tú con firmas globales es posible.

