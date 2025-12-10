- El contratista detrás del puente colgante bajo el rio Vaupés que terminó costando $ 11.239 millones

A la Contraloría y las veedurías ciudadanas se les debe que el puente el más largo del sur país deje de ser una promesa para ser una realidad

A los estudiantes de los colegios de Mitú siempre les había tocado usar el potrillo, una vieja y desgastada canoa techada para cruzar el río Vaupés, no existía otra alternativa para ir a clases, ni a los pobladores para ir a trabajar o dirigirse al puesto de salud. La solución, fue un puente peatonal sobre el Rio Mitú, una obra de gran envergadura, descrita como el puente colgante más largo del sur del país, con aproximadamente 210 metros de longitud sobre el rio Vaupés.

La obra fue contratada en 2015 al consorcio Puentes 2015, representado por Freddy Mauricio Ceballos, quién se comprometió a acabarlo en cinco meses con un presupuesto de 6.106 millones. Sin embargo, por años la construcción no daba muestras de avanzar, estuvo inconcluso y abandonado por varios años. Alrededor de 12.545 habitantes de las comunidades rurales de Mitú: Cubay, Guamal, La Libertad y Valenciatano, un 80 % población indígena guardaron la esperanza por diez años de conectarse con Mitú, la capital del departamento.

La solución vino por parte de las veedurías de las comunidades quienes lograron comunicar el problema a la Contraloría, que incluyó la obra en año 2020 en la estrategia de Compromiso Colombia de la Contraloría, lideró el control social del proyecto con 46 diálogos de seguimiento participativo con los pobladores, más los ajustes en diseños, planos, detalles constructivos y diseño estructural de la cimentación profunda garantizando la calidad de la obra.

El contratista Freddy Mauricio Ceballos proveniente de Acacias Meta además del puente que terminó costando 11.379 millones, 11 prórrogas en el contrato y ocho suspensiones, ganó otras licitaciones en el departamento como: el mejoramiento, mantenimiento y conservación de la vía Mitú- Bogotá, el mejoramiento, mantenimiento y conservación de la vía Yuruparí- Bucaron y el contrato por el mejoramiento y mantenimiento del sendero peatonal desde la comunidad de San Francisco hasta el casco urbano de Puerto Nariño. En resumen, el contratista del Meta es un actor conocido en el Vaupés y Amazonas.

La inauguración significó para la comunidad un símbolo de progreso en una región olvidada del resto del país y el resultado exitoso de un trabajo conjunto entre la Contraloría de la República y las veedurías ciudadanas.

