Más de $2.000 millones de multa a Claro por trabas a estudiantes en cambio de operador

Varios estudiantes de universidades y del Sena cuando accedieron al programa NavegaTIC (Última Milla Móvil) del Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones en 2022, en aquel momento con Karen Abudinen a la cabeza, no pensaron llevarse la sorpresa de quedarse atados a Comcel, hoy Claro. Varios denunciantes han señalado casos de negativas de los empleados de Comcel para cambiar de operador por un supuesto dinero en mora.

El programa de gobierno diseñado por el MinTIC entregó planes a estudiantes de estratos 1 y 2 de colegios y universidades de varios municipios del país, que les otorgaba datos, minutos ilimitados y acceso sin consumo a plataformas educativas y de trámites. Sin embargo, cuando los clientes pedían el cambio de operador perdían los beneficios del programa del MinTIC, pues dentro de las condiciones del programa se encontraba que debían permanecer con la misma empresa de telefonía para acceder a los beneficios otorgados por MinTIC.

Comcel les bloqueó su traslado alegando una “mora” que no existía de manera arbitraria, puesto que Claro no logró acreditar la existencia real y efectiva de la mora. Las quejas no se hicieron esperar y fueron escuchadas por la Superintendencia de Industria y Comercio quien luego de escuchar ambas partes les dio la razón a los estudiantes.

Para la SIC todos los clientes están en su derecho de cambiar de operador sin importar si son beneficiarios de algún programa de gobierno. Las empresas deben garantizar la portabilidad numérica en los términos de ley, en caso de existir barreras se romperían las normas de libre de competencia en el país por no ser posible la elección en los consumidores.

El castigo a Claro en primera instancia fue por $ 2.013 millones por incumplimiento en la portabilidad numérica de los clientes. Claro Colombia en cabeza de Rodrigo de Gusmao Ribeiro, desde finales de 2023 puede colocar los recursos de reposición ante la Dirección de Investigaciones y apelación ante la Delegatura para la protección del Consumidor.

Mientras estos avanzan, la sanción se mantiene firme y deberá reportarse a la matriz mexicana América Móvil propiedad del magnate Carlos Slim, con más de 41.7 millones de suscriptores móviles reportados en Colombia a mediados de 2025, lo que la consolida como el operador dominante en el país.

