La victoria de Colombia sobre una poderosa empresa gringa que pretendía quedarse con el dominio.CO

El Estado colombiano ha logrado ganar de manera definitiva una demanda que ascendía a $109.560 millones interpuesta por la sociedad norteamericana Central Comercializadora de Internet (dueña de Vercara y Neustar) contra el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

El Consejo de Estado negó de manera definitiva las pretensiones de la demanda. Con esta decisión, se ratifica la legalidad de la adjudicación del contrato de operación del dominio .CO por parte del gobierno en 2020 y se protegen los activos digitales del país. Adicionalmente, se ordenó el pago de costas al demandante.

El proceso judicial se originó porque los norteamericanos de Neustar-Vercara no estuvieron de acuerdo con la convocatoria de una nueva licitación por parte de la ministra de TIC, Silvia Constain, durante el gobierno de Iván Duque, para encontrar un nuevo operador del dominio .CO. La empresa demandó al Estado colombiano por realizar un proceso de selección mediante una nueva licitación, argumentando que lo justo era ampliar por cinco años más el contrato vigente, dado que ellos venían operándolo desde 2009 y en 2020. A pesar de que la misma empresa se ganó la licitación y, con ello, la operación del dominio por otros cinco años, la demanda continuó. La empresa manifestó su inconformidad con el nuevo modelo, ya que este no les generaba las mismas rentabilidades que manejaron durante más de diez años; sin embargo, el Estado, bajo el nuevo esquema entre octubre de 2020 y 2025, recibió un aumento en sus ingresos del 13 % con respecto al modelo anterior.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica (Andje) representó a Colombia en las tres instancias que se estudió el caso: ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ante el CIADI y ante el Consejo de Estado. La Andje alegó que el gobierno de Colombia nunca creó expectativas de renovación de la concesión a los inversionistas, pues la renovación no estaba contemplada dentro de los términos del contrato, y la decisión de renovar o no recaía en el Gobierno, que legítimamente consideró apropiado reformular el modelo de administración de la concesión.

En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor del gobierno colombiano y condenó en costas a la parte demandante, fijando las agencias en derecho a favor de la entidad demandada en un valor equivalente al 3 % de las pretensiones, es decir, cerca de $2.360 millones. En el ámbito internacional, el caso también fue radicado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por parte de Neustar, y en septiembre de 2024, esta entidad adscrita al Grupo del Banco Mundial emitió un fallo favorable para el país, eximiéndolo de pagar la indemnización de 350 millones de dólares que solicitaba la empresa norteamericana. Finalmente, el 10 de diciembre, en segunda instancia dentro de la Ley Colombiana, el Consejo de Estado concluyó que el proceso de adjudicación del dominio se adelantó conforme a la ley, al pliego de condiciones y bajo los principios de transparencia, selección objetiva e igualdad, descartando la existencia de irregularidades en la evaluación de las propuestas o en la decisión de adjudicación. Con esto, se cierra definitivamente el proceso judicial contra la adjudicación del dominio .CO.

Por qué es importante el dominio .CO

El dominio .CO es un activo digital muy importante para el país. Es la extensión de dominio de nivel superior en Internet asignada a Colombia por la ICANN (Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números). Este dominio, dada su particular extensión, se ha convertido en uno muy demandado a nivel mundial porque representa una opción corta y sonora que puede ser relacionada con palabras clave como "corporation", "commerce" o "company".

El dominio .CO representa a Colombia en internet y genera ingresos significativos a través de su operación global; entre octubre de 2020 y junio de 2024 generó ingresos por $505.000 millones. Por esta razón, su proceso de adjudicación ha sido de especial interés para la Nación.

