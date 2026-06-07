Regresan los hidroaviones a Colombia y los estrena ALMA Air

Con Rupert Stebbings como CEO de la aerolínea conectara desde Medellín y Cartagena a sitios turísticos como Guatapé, Ayapel, Mompox e Isla Mucura

La aerolínea ALMA Air le apuesta a las operaciones con aviones anfibios y ha establecido el Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín como su base principal. Desde allí, conectará con destinos como Guatapé, la ciénaga de Ayapel (Córdoba) y el litoral Pacífico. Asimismo, operará desde Cartagena hacia Mompox, Barú, Isla Múcura, Magangué y Ayapel.

El promotor de revivir los hidroaviones en el país es Rupert Stebbings, un británico radicado en Colombia desde hace más de dos décadas. Stebbings considera que el territorio colombiano es el escenario perfecto para este modelo, ya que cuenta con dos costas, más de 15 000 kilómetros de ríos y unas 2 000 ciénagas. “Colombia está hecha para los hidroaviones”, afirma el presidente de ALMA Air, quien asegura que este proyecto es económicamente sostenible.

Un viaje al pasado de la aviación

Cabe recordar que los primeros aviones que operaron en Colombia, en 1920, fueron justamente hidroaviones de la aerolínea Scadta (posteriormente Avianca). Estas aeronaves se posaban sobre el río Magdalena y las ciénagas del Caribe. Sin embargo, la dinámica cambió tras la Segunda Guerra Mundial con la llegada de las pistas de concreto, y para la década de los 50 dejaron de ser comerciales al concentrarse la aviación en las grandes ciudades.

Hoy, aeronaves anfibias como los Cessna 208 Caravan, permiten despegues en pista y acuatizajes en ríos, lagos y mares, transformando la conectividad regional. ALMA Air apunta al creciente flujo de viajeros en el país, específicamente al turista interesado en el campo y la cultura; un perfil que busca comodidad, limpieza, buena gastronomía y hospitalidad de fácil acceso. Dado que su tiempo es limitado, no buscan el lujo tradicional, sino la autenticidad de la experiencia.

Rutas estratégicas: de horas a minutos

Entre los planes de la compañía destaca la conexión de Medellín con atractivos acuáticos y zonas que carecen de infraestructura aeroportuaria tradicional o donde la existente no es operada comercialmente. Una de las rutas propuestas es la represa de Guatapé, un destino que recibe más de tres millones de turistas al año, pero cuyo acceso terrestre es complejo debido a que su carretera no fue diseñada para tal volumen de vehículos. Por otro lado, Ayapel —un destino muy frecuentado por los antioqueños— pasará de requerir un viaje de seis horas en carro a solo 30 minutos en hidroavión.

Desde Cartagena, la aerolínea proyecta conectar con Mompox, Barú, Isla Múcura, Magangué y Ayapel. Mompox, joya del patrimonio colonial, es el principal destino turístico de Bolívar, después de la capital del departamento. Gracias a ALMA Air, el trayecto terrestre de cinco a seis horas se reducirá también a unos 30 minutos.

Viabilidad y regulaciones

La aprobación final del proyecto depende de la Aeronáutica Civil (Aerocivil). El proceso inició en 2024, con una audiencia pública para presentar el plan de negocios. Posteriormente, a finales de 2025, tras analizar el modelo financiero y el tipo de aeronave, la entidad dio luz verde a la viabilidad. Actualmente, se adelantan los pasos técnicos de certificación, que incluyen manuales operativos, de mantenimiento y seguridad.

En paralelo, ALMA Air gestiona los permisos técnicos con la Dirección General Marítima (DIMAR), institución que regula las costas, ciénagas y cuerpos de agua donde se operará. Se prevé que el proceso concluya en las próximas semanas.

Desde el punto de vista ambiental, el acuatizaje y el despegue desde el agua generan un menor impacto auditivo y requieren menos espacio que un avión tradicional. Además, la aeronave solo tiene unos 20 centímetros de calado al flotar el motor y el combustible no entran en contacto con el agua. El primer vuelo piloto ya se realizó con éxito entre Ayapel y Medellín, donde fue recibido por el alcalde Hugo Pinedo Contreras.

Hasta el momento, las tarifas comerciales y las fechas exactas de lanzamiento no se han hecho públicas, ya que están sujetas a la certificación final de la Aerocivil.

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