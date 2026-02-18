La dura enfermedad que casi acaba con la vida de uno de los jurados de A Otro Nivel, el nuevo reality de Caracol

La cuarta temporada de A Otro Nivel se estrena este 18 de febrero a las 8:00 p. m. por Caracol Televisión. El reality musical estará bajo la conducción de Cristina Hurtado (en reemplazo de la ex Miss Universo Paulina Vega) y con un jurado integrado por Kike Santander, Felipe Peláez y el cantautor peruano Gian Marco.

Precisamente este último vivió en 2023 un episodio que cambió su vida: una difícil enfermedad que lo obligó a detener su carrera y reorganizarlo todo.

Gian Marco y el cáncer de próstata: el diagnóstico que obligó a parar al jurado de A Otro Nivel

El artista peruano reveló en una entrevista internacional que fue diagnosticado con cáncer de próstata, la misma enfermedad que padecieron su padre y su tío. La noticia la recibió tras un examen de sangre realizado en Lima, ciudad a la que había viajado de visita.

El diagnóstico tuvo una carga emocional adicional. Su padre falleció a los 50 años a causa del mismo tipo de cáncer, cuando Gian Marco tenía 23. El antecedente familiar convirtió el resultado médico en un golpe doblemente fuerte.

El cantante explicó que el tratamiento no incluyó quimioterapias, sino medicación oral durante varios meses. Sin embargo, las secuelas físicas fueron evidentes: durante casi un mes no pudo caminar con normalidad. “Caminaba como vaquero”, relató al recordar el proceso de recuperación.

Durante ese período permaneció en Lima acompañado por su madre, la actriz Regina Alcover. El proceso implicó una intervención quirúrgica y controles médicos constantes, además de una pausa obligatoria en su agenda artística.

El propio artista reconoció que el momento del diagnóstico fue determinante: “Te quedas pensando cómo organizas todo”. A sus 53 años, debió replantear prioridades personales y profesionales mientras avanzaba el tratamiento.

Hoy, ya recuperado, forma parte del jurado de la nueva temporada de A Otro Nivel 2026, producción que vuelve tras cuatro años fuera del aire. El programa ha premiado en ediciones anteriores a Alexandra Colorado (2021), Jair Santrich (2017) y Juliana Ortiz (2016).

