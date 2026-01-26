Durante años fue una presencia constante en las calles de Bogotá y en los hogares de millones de televidentes. Micrófono en mano y, muchas veces, sobre una bicicleta, Tatiana Gordillo se convirtió en una de las reporteras más cercanas y reconocidas de Noticias Caracol. Por eso, su despedida del noticiero no pasó inadvertida y despertó una ola de mensajes de afecto y sorpresa entre la audiencia.

La periodista cerró su ciclo en el informativo tras una década de trabajo continuo. En su último día al aire, se despidió con un mensaje cargado de emoción. Agradeció a los televidentes por permitirle contar sus historias durante tantos años y aseguró que no se trataba de un adiós definitivo, sino del cierre de una etapa.

Una salida que abre nuevos caminos profesionales fuera de Noticias Caracol

Horas después de su despedida, Gordillo amplió las razones de su decisión a través de sus redes sociales. Allí recordó los recorridos, las conversaciones y las historias que marcaron su paso por el noticiero, y explicó que había llegado el momento de asumir nuevos retos profesionales fuera de Noticias Caracol. Sin embargo, no confirmó oficialmente su próximo cargo ni la entidad a la que llegará.

Fuentes cercanas a la periodista le confirmaron a Las2orillas que Gordillo estaría próxima a reforzar el equipo de comunicaciones de la Alcaldía de Bogotá, aunque hasta ahora no se conocen detalles sobre el cargo ni funciones específicas que desempeñaría dentro de la administración distrital.

Durante su trayectoria, Tatiana Gordillo se consolidó como referente del periodismo de movilidad y denuncia ciudadana. Sus reportajes desde ciclovías, jornadas del Día sin Carro y durante la pandemia marcaron un estilo distinto, enfocado en el servicio y la utilidad para la ciudadanía. Además, fue clave en la visibilización de problemáticas relacionadas con el transporte, el estado de las vías y la seguridad urbana.

Paralelo a este cambio profesional, la periodista anunció que continuará desarrollando proyectos personales. Entre ellos se encuentra Skybike, una iniciativa de creación de contenidos digitales orientada a promover la actividad física a través de la bicicleta estática. Con este proyecto, busca mantener el vínculo con su audiencia y seguir comunicando desde otros formatos.

Aunque dejó Noticias Caracol, Tatiana Gordillo dejó claro que no se aleja de las historias ni de la gente, y que su vocación de servicio seguirá siendo el eje de esta nueva etapa.

