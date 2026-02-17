- Los dos pesos pesados que RCN Radio le quitó a Caracol Radio

Luego de la fusión entre La W y Caracol Radio y del cambio de programación en la que Peláez y De Francisco no tuvieron cabida, RCN Radio no dudó en contratarlos

Desde el lunes 16 de febrero los comentaristas Hernán Peláez y Martín De Francisco volvieron al aire con su programa Peláez y De Francisco, centrado en la actividad futbolística nacional e internacional,peroesta vez lejos de los estudios de Caracol. La pareja de periodistas estará ahora en la competencia, desde los micrófonos de La FM de RCN, que dirige Juan Lozano.

El programa, que estuvo al aire durante 5 años en el extinto sistema de la WRadio dirigido por Julio Sánchez Cristo, se canceló el pasado 31 de diciembre cuando Hernán Peláez, sabiendo que su programa deportivo no tendría cabida en la nueva parrilla de programación tras la fusión de WRadio y Caracol Radio, anunció que se tomaría un mes sabático lejos de los micrófonos.

Lea también: Martín de Francisco, un presentador que esconde su timidez con humor ácido y palabras rebuscadas

Lo que no se esperaban los oyentes es que Juan Lozano y Alejandro Villalobos, vicepresidente de Contenido y Producción de la cadena radial de la familia Ardila, no dejarían pasar la oportunidad de tener en sus filas una pareja explosiva con la que le pelearían audiencia a Prisa.

Vieja data

No es la primera vez que la pareja de presentadores trabaja para RCN. Durante el mundial de Rusia 2018, ambos formaron parte del equipo de cubrimiento de En la jugada, programa dirigido por Antonio Casale y del que De Francisco integraba una plantilla conformada por Guillermo Arango, Nicolás Samper y Pacho Vélez, entre otros periodistas deportivos.

Lea también: Hernán Peláez, la voz tranquila de la radio que regresó en 2020 tras superar el cáncer y que ahora dice adiós

Sin embargo, de Francisco fue despedido de En la jugada en 2019, en una decisión de la cadena que no estuvo libre de controversia y rumores. En un principio, De Francisco dijo no saber por qué lo habían sacado, y hubo quien se atrevió a decir que había sido por sus imitaciones y críticas embebidas de humor dirigidas a Carlos Antonio Vélez, figura capital en la cadena, pero más adelante, en entrevista para el show de Juanpis, el propio De Francisco declaró que lo habían echado por criticar al expresidente Iván Duque y a Marta Lucía Ramírez, quienes también eran blanco de su habitual sarcasmo y humor negro.

La pareja de comentaristas impone un estilo único en su programa con los comentarios medidos y al grano del experimentado Peláez y con el lenguaje enriquecido y exagerado de De Francisco, quien narra y comenta como si tuviera un diccionario de sinónimos en la mano. El nuevo formato, de una hora de duración todos los días entre las 11 y las 12, ya no incluye el repertorio musical que los acompañaba en 2025, cuando Peláez programaba boleros y De Francisco heavy metal.

Anuncios.

Anuncios..