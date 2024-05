La designación del canciller y del embajador en Washington

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. Puntos de vista. El problema con Murillo, que es santista, muestra dos cosas: de un lado, que Petro sigue con esa alianza con Santos que es otro marrullero y eso puede significar que Petro avanza en su discurso radical, pero no en hechos. Pero, por el otro lado, mantiene alianzas con algunos sectores de derecha. La designación del embajador García Peña, un marxista estrato 7 trabajó con Petro en la Alcaldía, rompió con él y no es el diplomático que vaya a hacer la mejor labor en la Embajada Americana.

Casi siempre todos los diplomáticos son de carrera en los estados organizados, en el nuestro son premios políticos. Fue mal recibido por los republicanos y los demócratas, el partido demócrata, el partido de Wall Street, todos lo sabemos, particularmente a partir de Obama. No sé si esa sea una decisión acertada o no. Petro insiste, porque es su personalidad, en provocar a Estados Unidos, Él es un provocador y sabe hacerlo, buena parte de la suerte nuestra depende de lo que haga el señor Maduro. Si Maduro se conserva en el poder y Petro continúa esa amistad, no es la mejor suerte para Colombia, y podría significar, ahí sí, conflictos con Estados Unidos.

Pero yo tengo la tesis de que Petro está buscando con la idea de la Constituyente -que no es una Constituyente como se le estaba imaginando Vargas Lleras - él va a hacer una Constituyente atípica, eso es lo que ha dado a entender, y ahí crearía un problema muy grande. No hay líder que se oposior de Petro. La situación sigue siendo confusa, hay un grande desorden bajo los cielos en Colombia.