- La derrota de la gigante Apple frente a la Universidad Javeriana que se hizo respetar

La poderosa compañía alegaba que un icono usado por Apple era muy similar al símbolo de la Javeriana pero no convencieron a la Superindustria

Lo que parecía un trámite rutinario terminó enfrentándola con Apple. La Sociedad de Administradores de Empresas Javerianos (SAEJ), integrada por egresados y miembros de la comunidad estudiantil quería registrar un eslogan para la marca “SAEJ Sociedad de Administradores de Empresas Javerianos” ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

El problema apareció cuando Apple presentó una oposición ante la SIC. La multinacional, cuya dirección ejecutiva está a cargo de Tim Cook, alegó que el signo solicitado podía generar confusión con sus marcas relacionadas con Shazam. El argumento se concentró, entre otros aspectos, en la semejanza visual de la letra “S” estilizada que aparece en los signos.

Marcas enfrentadas

Para entender la disputa hay que remontarse a 1999. Ese año, Chris Barton, Philip Inghelbrecht, Dhiraj Mukherjee y Avery Wang crearon Shazam con una idea que entonces parecía difícil de realizar: identificar una canción a partir del sonido captado por un teléfono. Antes de los teléfonos inteligentes y las aplicaciones, el servicio funcionaba mediante una llamada telefónica. El usuario acercaba el celular a la música y recibía por mensaje de texto el nombre de la canción.

La tecnología evolucionó y Shazam se convirtió en una de las aplicaciones más reconocidas para descubrir música. Su llegada a la App Store, en 2008, ayudó a acelerar su expansión. La plataforma permite identificar canciones en segundos y posteriormente incorporó nuevas funciones para explorar artistas y contenidos musicales.

En diciembre de 2017, Apple anunció la compra de Shazam y la operación se realizó en septiembre de 2018. Desde entonces, Shazam hace parte del ecosistema de Apple y mantiene su función de reconocimiento musical.

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Un asunto de percepción que resolvió la SAEJ

En Colombia, los abogados contratados por Apple sostuvieron que las semejanzas entre los signos podían llevar a los consumidores a confundirse. SAEJ respondió que existían diferencias suficientes en los elementos gráficos y nominativos para distinguirlos.

La discusión no se limitó al nombre de la asociación: también involucró la comparación de los elementos gráficos y la percepción que podían tener los consumidores frente a ambas marcas en el mercado colombiano.

La SIC, al estudiar la oposición, consideró que el conjunto solicitado producía una impresión diferente en el consumidor y decidió conceder el registro de “SAEJ Sociedad de Administradores de Empresas Javerianos”. Así, el intento de proteger una marca institucional terminó convertido en un pleito con una de las compañías tecnológicas más grandes del mundo.

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Los bandos enfrentados: David vs Golliat

SAEJ es una asociación gremial sin ánimo de lucro que reúne a administradores de empresas de la Pontificia Universidad Javeriana y promueve su integración profesional y desarrollo empresarial. La organización nació en 1974, cuando el padre Fernando Barón, S.J., entonces rector de la universidad, impulsó la idea de mantener los vínculos entre los egresados y fortalecer su ejercicio profesional.

Con el paso de los años, la asociación amplió sus actividades. Hoy ofrece formación, consultoría, emprendimiento, espacios de trabajo y programas para fortalecer las capacidades profesionales de sus asociados y el como presidente aparece Oscar Manuel Nocua Morales. La intención de registrar su marca buscaba proteger esa identidad institucional.

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