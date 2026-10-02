- Con una nueva compra de Nutresa, Gilinski busca asegurar que todo quede en el mismo bolsillo

La adquisición de Empicolsa dedicada a la fabricación de empaques, envases y soluciones de cartón corrugado fortalece la integración vertical de la multilatina

El Grupo Nutresa, bajo el liderazgo del empresario Jaime Gilinski, cerró la compra del 100 % de las acciones de Empaques Industriales de Colombia S.A.S. (Empicolsa), sociedad domiciliada en Bogotá que se dedica a la fabricación de empaques industriales y complementos en cartón corrugado.

Con este movimiento, Nutresa refuerza su estrategia de autosuficiencia en el suministro de embalajes —un insumo masivo para sus líneas de alimentos que abarca empaques flexibles, rígidos y de cartón corrugado— combinando la operación propia integrada verticalmente con las compras a grandes proveedores industriales como Smurtif Westrok y Carvajal Empaques. Fundada en enero de 2011 en la capital del país, Empicolsa pasa a integrarse formalmente a la capacidad de producción interna del conglomerado.

Crisis operativa, reestructuración y capitalización privada

La operación es uno de los casos de recuperación empresarial e integración industrial más relevantes de los últimos tiempos, pues el panorama actual de la compañía contrasta marcadamente con la difícil situación que atravesó hacia los años 2017 y 2018, cuando estuvo al borde del cierre inminente y de entrar en proceso de liquidación por cuenta de una severa iliquídez originada en pérdidas acumuladas, altos pasivos y un modelo operativo desactualizado.

En ese momento crítico, un grupo de inversionistas de capital privado decidió apostarle a su salvamento adquiriendo inicialmente la mitad de la sociedad. A través de un programa intensivo de capitalizaciones diseñado para sanear las deudas y garantizar la viabilidad operativa, este grupo inversor pasó a ostentar más del 95 % de la propiedad accionaria. Dicha estructura se consolidó mediante vehículos patrimoniales de capital privado familiar, entre los que figura la firma de inversión local Espinal Samper S.A.S.

A la par con la inyección de recursos, en 2017 la gerencia general de la compañía fue asumida por Paola Varela Arciniegas, quien venía desempeñándose como gerente financiera desde 2015 y contaba con trayectoria previa en una de las empresas del grupo inversor. Bajo su liderazgo directivo y financiero, Empicolsa inició un ambicioso plan de recuperación integral.

Modernización tecnológica, desempeño financiero y venta a Nutresa

Apoyada en un flujo de caja estabilizado y recursos propios, la compañía ejecutó un plan de modernización industrial superior a los $ 40.000 millones. Estos fondos se destinaron a la actualización de maquinaria, la automatización de procesos de planta y el incremento en la eficiencia de conversión de cartón corrugado. La reestructuración no solo devolvió la rentabilidad operativa a la empresa en un lapso de cinco años, sino que logró preservar cerca de 500 puestos de trabajo directos.

En la actualidad, con oficinas principales en Bogotá y dos molinos de producción de papel en el departamento del Valle del Cauca, la firma se ubica como la sexta empresa del país por nivel de ventas en el sector de fabricación de papel y cartón corrugado. En el 2025, Empicolsa registró ingresos operacionales por $198.523 millones y una utilidad neta de $20.799 millones.

El valor exacto de la transacción de compra por parte del Grupo Nutresa se mantiene bajo estricta cláusula de confidencialidad entre las partes y su formalización sujeta a las condiciones habituales de este tipo de negociaciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

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