- La frustración de los barranquilleros con la Gran Vía que nada que se termina

Van casi 4 años de retrasos y prorrogas y a pesar de una adición de $ 3.650 millones al Consorcio, representado por César Caro, la construcción sigue sin estar lista

Durante los últimos cuatro años se ha hablado de la construcción de la Gran Vía de Barranquilla, obra que todavía no tiene una fecha definitiva de finalización ni un presupuesto cerrado. Hasta ahora, la inversión ronda los $185.371 millones, distribuidos en dos fases. La Unidad Funcional 1, con cerca de $77.205 millones y la Unidad Funcional 2, que alcanza aproximadamente $108.166 millones.

En el centro de la segunda fase está el Consorcio Unidad Funcional 2, cuyo representante legal es César Augusto Caro. El contratista solicitó una nueva prórroga, después de que la última fecha planteada para la inauguración fuera el 30 de septiembre de 2026. Ese día tampoco se cumpliría con la entrega de la obra como estaba previsto en el cronograma. Quedaría para octubre.

Cambios al cronograma y adiciones millonarias: la obra aún no se entrega

Foto Gobernación del Atlántico

Además del nuevo plazo, el proyecto recibió una adición de $3.650 millones, autorizada el pasado 30 de junio. El valor de la Unidad Funcional 2 pasó así de un presupuesto inicial cercano a los $94.000 millones a unos $108.166 millones.

El consorcio está integrado por tres compañías. Mavicon Construcción e Ingeniería tiene una participación del 5% y aparece representada legalmente por Pedro Luis Terán Ruiz. Compañía de Trabajos e Ingeniería Cotraing tiene el 50%, con César Caro Pinilla como representante legal.

El 45% restante corresponde a Planeta Proyectos y Obras, cuya gerente es Yesenia Barrera Gómez.

La obra fue adjudicada el 28 de noviembre de 2022 y el acta de inicio, con un plazo inicial de 18 meses, se firmó el 13 de marzo de 2023. Sin embargo, durante la ejecución surgieron diferentes situaciones que modificaron el cronograma.

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Predios, problemas interempresariales y tráfico en la región: los problemas

Según el consorcio, entre las causas de los retrasos están las dificultades para adquirir los predios necesarios para el trazado de la carretera, problemas de coordinación con las empresas de servicios públicos Air-e, Triple A y Gases del Caribe, además de complejidades técnicas ocasionadas por desniveles y grandes fragmentos de roca.

A esto se sumó el tráfico del Corredor Universitario -donde la accidentalidad es alta- debido a que la vía no pudo cerrarse completamente durante la ejecución de los trabajos. Además, hubo dificultades financieras del contratista. Estas circunstancias, según la explicación entregada, terminaron afectando el cronograma previsto.

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Pese a los retrasos, el contratista asegura que la obra registra un avance superior al 95%. Entre los trabajos pendientes están algunos tramos de redes de alcantarillado, la terminación integral del deprimido, redes secas y detalles de pavimentación.

Si el proyecto no enfrenta nuevos contratiempos, la expectativa es que pueda ser inaugurado antes de finalizar el periodo de Alejandro Char, cuyo mandato termina el 31 de diciembre de 2027.

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