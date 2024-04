Con Daniel García Peña como vicecanciller, dos viejos conocidos se reencuentran en el Gobierno de Petro

.Publicidad.

Cuando Gustavo Petro ganó las elecciones para ser Alcalde de Bogotá en 2011, su elegido para manejar la Dirección de Relaciones Internacionales fue un experto en la materia, el historiador Daniel García Peña. Coincidieron en el Polo Democrático, donde el propio Petro lo ayudó a ser Secretario General.

Sin embargo, las cosas entre ambos no terminaron en buenos términos. Solo seis meses después de llegar a la Alcaldía, Petro le aceptó la renuncia protocolaria a la esposa de García, María Valencia, quien entonces era su Secretaria de Hábitat. La reacción de García Peña no se hizo esperar y se retiró con una dura carta pública que circuló en redes cuestionando el comportamiento del alcalde con una dura expresión: “un déspota de izquierda, por ser de izquierda, no deja de ser déspota”.

Doce años después, ambos están de nuevo al lado de Gustavo Petro: María Valencia, la nieta de Jorge Eliécer Gaitán, el líder admirado por el Presidente, es la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica y Daniel García Peña acaba de ser nombrado viceministro de Relaciones Exteriores.

Posesión de María Valencia Gaitán

El actual viceministro Francisco Coy, un funcionario de carrera nombrado por Álvaro Leyva desde su llegada a la Cancillería, iba ya cumpliendo su tiempo de servicio en el país y debe ser enviado a un cargo diplomático al exterior. Fue ésta la oportunidad para que el Ministro (e) Luis Gilberto Murillo, nombrara en su reemplazo al académico experto en relaciones internacionales y especializado en historia de Estados Unidos, Daniel García Peña, muy cercano también a Álvaro Leyva, a quien a finales de mes se le cumplen los tres meses de suspensión.

Daniel García Peña apoyó la campaña presidencial de Sergio Fajardo en 2022, por quien apostó muy desde el comienzo. Luis Gilberto Murillo fue la fórmula vicepresidencial de quien terminó siendo el candidato de la Coalición de la Esperanza. Aunque se conocían con anterioridad, el trabajo mancomunado los acercó y aunque García Peña se refugió en sus clases de historia en los Andes y la Nacional, ahora se reencontrarán en la Cancillería en donde hay caras nuevas que llegaron con el encargo del embajador en Washington.

