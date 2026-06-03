- El barrio del sur de Bogotá donde Iván Cepeda nació y creció pero le dio la espalda en las votaciones

El candidato presidencial vivió en Kennedy y votó en un colegio de la localidad. Allí perdió terreno y en la institución Abelardo De la Espriella le ganó

La mañana del 9 de agosto de 1994 transcurría con normalidad. Iván Cepeda se había despedido de su padre unos minutos atrás. Iba en un bus hacia la Universidad Javeriana cuando vio el Montero Mitsubishi verde de Manuel Cepeda Vargas rodeado de curiosos y policías. El joven de 31 años pensó que se trataba de un accidente de tránsito. Minutos después se enteraría de que había sido uno más de los magnicidios sufridos por el país en la tenebrosa década de los noventa.

pic.twitter.com/Mf6vNXLWe6 @IvanCepedaCast siempre ha sido una persona muy coherente en sus posturas. Siempre ha abogado por la paz en el país, incluso cuando tuvo que enfrentar el doloroso momento de presenciar el asesinato de su padre, Manuel Cepeda Vargas. Hoy se cumplen 31 años… — Cizañero (@Cizanaparatodos) August 9, 2025

En esas mismas calles, donde Iván Cepeda recibió una de las noticias más duras de su vida, nació, creció, vota en cada jornada electoral y curiosamente no superó la votación obtenida por Gustavo Petro en las elecciones de 2022. Mientras el actual mandatario obtuvo el 55% de las preferencias, el candidato presidencial del Pacto Histórico apenas alcanzó el 32% en la localidad de Kennedy.

El pasado 20 de enero de 2026, cuando el candidato de la izquierda visitó su barrio, la gente se volcó a las calles en un multitudinario recibimiento de alegría y esperanza por su visita al barrio que lo vio nacer, crecer y, años después, pelear por la Presidencia tras una carrera exitosa en el Senado.

Sin embargo, a la hora de las cuentas finales de la primera vuelta presidencial, esa algarabía y la multitud de selfies que la acompaña no se vieron reflejadas. Además del retroceso con respecto al éxito petrista de 2022, hay otro revés aún más sorprendente en las cuadras donde vivió como cualquier otro niño colombiano en cualquier otro barrio popular del país: en la mesa del Colegio San Lucas, donde vota en cada jornada electoral, obtuvo casi la mitad de los votos de su contrincante principal. Mientras Abelardo de la Espriella sacó 132 votos, Cepeda apenas alcanzó 79.

Lo cierto del caso es que, en los últimos cuatro años, el Pacto Histórico perdió terreno considerablemente en barrios de la ciudad donde el actual Presidente salió airoso en 2022. Algunos de los ejemplos más dicientes son Las Granjas, Techo y otros más en la localidad de Fontibón y Kennedy, donde la disminución en votos a favor para el Pacto Histórico, entre 2022 y 2026, rondó el 20%.

En la primera vuelta de 2022, Petro ganó en 137 barrios de clase media: las localidades de Fontibón, Engativá, Puente Aranda y Barrios Unidos cantaron victoria para la izquierda colombiana. El pasado domingo esa hegemonía se rompió: el candidato Abelardo de la Espriella logró lo impensable, que la derecha repuntara en los sectores populares de la capital. En los barrios del sur bogotano, el Tigre superó el millón y medio de votos, ubicándose a apenas 200 mil de distancia del Pacto Histórico.

Sin embargo, no todo son malas noticias para Iván Cepeda en otros sectores populares de la ciudad. En algunas zonas superó lo hecho por Petro hace cuatro años: Villa Israel, El Tesoro, La Belleza, Brazuelo, La Gloria y Argelia –barrios repartidos en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe– rondó el 70 por ciento de las preferencias.

Mientras tanto, como es habitual en las jornadas electorales, la derecha se impuso en los sectores de clase alta de la ciudad. Santa Bárbara, Mónaco y Molino Norte fueron algunos de los barrios donde De la Espriella aventajó a Cepeda con una diferencia más amplia.

Anuncios.

Anuncios..