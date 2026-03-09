- Amaranta Hank, la cucuteña a quien las trabajadoras sexuales le deben sus derechos llega con su polémica voz al Senado

Alejandra Omaña (Amaranta Hank) fue radical contra el acoso; como en el caso del escritor Alberto Salcedo, declarado inocente pero sepultado profesionalmente

La vida de la cucuteña Alejandra Omaña, más conocida como Amaranta Hank, nunca ha estado libre de polémicas. Fue actriz de películas para adultos, en 2020 denunció por violencia sexual a Alberto Salcedo Ramos –uno de los cronistas más reconocidos en el medio colombiano– y por cuenta de eso ocupó las primeras planas de los principales medios de comunicación, en 2022 fundó Astrasex, la Asociación Sindical de Trabajo Sexual en Colombia que lucha por derechos laborales dignos.

Amaranta Hank e Iván Cepeda

Sin embargo, su mayor victoria llegó el pasado 8 de marzo durante las votaciones en las que, gracias a los 4.413.636 votos obtenidos por el Pacto Histórico para el Senado en su lista cerrada, la cucuteña logró asegurar un lugar dentro de las 25 curules que obtuvo el partido en esa corporación. Con ese resultado, su nombre se sumará al nuevo Congreso que iniciará funciones en 2026.

Desde hace varios años, la exactriz porno había manifestado su intención de convertirse en líder y vocera de las trabajadoras sexuales en Colombia. De hecho, en 2022 fundó Astrasex, un sindicato desde el cual asumió el rol de secretaria ejecutiva y jefa de prensa. Con ese proyecto buscó representar a personas que, como ella, han enfrentado estigmas y dificultades por su trabajo dentro de la industria sexual.

Con el paso del tiempo, la periodista y escritora fue alejándose de su faceta como creadora de contenido para adultos para concentrarse en la defensa de derechos laborales dentro de ese sector.

Su cercanía con el Pacto Histórico se dio durante el actual gobierno. En 2025, Alejandra Omaña llegó al Ministerio de Igualdad y Equidad, entidad liderada por la vicepresidenta Francia Márquez. Su nombramiento generó una fuerte polémica y, según trascendió en su momento, incluso provocó desacuerdos dentro del propio gobierno.

La discusión llegó hasta el propio presidente Gustavo Petro, quien tuvo que salir públicamente en defensa de su designación durante uno de los consejos de ministros. Aún así, su paso por el ministerio fue breve y poco tiempo después se conocieron sus aspiraciones políticas para llegar al Senado como parte del partido de gobierno.

Durante la consulta interna que realizó el Pacto Histórico el 26 de octubre, Amaranta Hank participó como una de las precandidatas al Senado. Aunque no obtuvo los primeros lugares, los 15.000 votos que consiguió fueron suficientes para entrar en la lista cerrada del movimiento.

En aquella consulta quedó ubicada inicialmente en el puesto 31. Sin embargo, en la lista definitiva del partido terminó ocupando el lugar 23, una posición que finalmente le permitió asegurar su llegada al Congreso tras los resultados electorales.

Lo logramos ❤️✊🏼 — Amaranta (@AmarantaHankTw) March 9, 2026

Ahora, desde el Senado, la cucuteña ha dicho que buscará impulsar iniciativas relacionadas con la regulación de las actividades sexuales pagas, incluyendo sectores como el modelaje webcam, la creación de contenido en plataformas como OnlyFans, el trabajo sexual y la industria pornográfica.

