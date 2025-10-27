Con el slogan “nos gusta arriba, no abajo”, la exactriz del cine para adultos lanzó su precampaña al Senado, quedó en el puesto 31 de la lista

“La gente que está en el Congreso va a mis fiestas. A los congresistas les encanta estar en las fiestas que yo hago, les encanta morbosearnos e invitarnos a reuniones en sus oficinas para que les hablemos de nuestra causa, pero nunca para defenderla. ¿Por qué no puedo estar yo?”, se preguntó Deicy Alejandra Omaña Ortiz, más conocida en redes sociales como Amaranta Hank.

La periodista y exactriz porno, quien no logró culminar sus estudios en Comunicación Social en la Universidad de Pamplona tras ser expulsada, decidió lanzarse al ruedo político con una propuesta de precampaña al Senado dentro de la consulta del Pacto Histórico del pasado domingo 26 de octubre. Obtuvo el apoyo de 15 mil votantes, ubicándose en el puesto 31 de la lista del partido.

Lejos de considerarlo una derrota, Amaranta celebró el resultado como una victoria simbólica. Asegura que cada voto fue producto de la convicción y no de los métodos tradicionales de campaña. No hubo compra de votos ni regalos, solo la voluntad de quienes respaldan su causa, centrada en la defensa de los derechos laborales de las trabajadoras sexuales, una población históricamente marginada que ella busca visibilizar y dignificar.

A sus 33 años, Alejandra ha desempeñado múltiples oficios que han marcado su vida y su discurso público. Fue actriz porno, periodista, coordinadora de intimidad en producciones audiovisuales y, más recientemente, funcionaria del Ministerio de la Igualdad en 2024. Este último cargo la colocó de nuevo en el centro de la conversación mediática, especialmente después de que la entonces ministra y vicepresidenta Francia Márquez expresara fuertes críticas hacia su nombramiento.

En respuesta, el mismo presidente Gustavo Petro salió a la defensa de la ex trabajadora sexual con una frase célebre que marcaría división dentro del gabinete presente en el Consejo de Ministros: “Y a mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir a un actor porno que creó el sindicato de trabajadores sexuales en París”, refiriéndose también al exministro Juan Carlos Florián, figura que Márquez también criticó.

La controversia que rodea a Amaranta Hank no comenzó con su paso por la política. Años antes, su nombre ya ocupaba titulares por las denuncias que presentó contra el periodista Alberto Salcedo Ramos, a quien acusó de abuso sexual. Según su testimonio, los hechos ocurrieron cuando aún era una joven reportera en Bogotá, antes de incursionar en la industria para adultos. La denuncia provocó una intensa discusión en los círculos periodísticos del país y derivó en un proceso judicial que se extendió durante meses. Aunque el escritor fue absuelto en 2024, Amaranta sostuvo que el fallo evidenció el desequilibrio de poder que enfrentan muchas mujeres cuando deciden denunciar a figuras influyentes.

El caso la convirtió en un símbolo incómodo dentro del feminismo colombiano. Para algunos, representa una voz valiente que se atrevió a señalar las jerarquías de poder en los medios; para otros, es una figura polémica por su defensa del trabajo sexual como una actividad legítima y no como una forma de explotación o trata. Aún en medio de esas tensiones, Amaranta mantuvo su postura sin titubeos. Ha participado en movimientos como Astrasex en Bogotá, donde combina la crudeza de su historia personal con un discurso político que exige reconocimiento y reparación para quienes viven del trabajo sexual.

Hoy, espera con determinación las votaciones legislativas del próximo 6 de marzo. Su objetivo sigue siendo el mismo que la llevó a postularse: alcanzar, desde el Congreso, la regulación de las actividades sexuales pagas y con ello garantizar derechos y dignidad a una población que durante décadas ha permanecido en la sombra.

