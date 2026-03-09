Los influencers que lograron curul en el Congreso y los que se "quemaron"

Wally, Lalis, Daniel Monroy y Elefante Blanco alcanzaron un escaño, mientras que otros como Felipe Saruma y Beto Coral se quedaron por fuera de la pelea

En las elecciones al Congreso del pasado 8 de marzo, fueron varios los creadores de contenido que lograron convertir su popularidad digital en votos. Otros influencers, pese a contar con miles o millones de seguidores, no consiguieron traducir ese respaldo en los votos suficientes para llegar.

Creadores de contenido en el Congreso: los que convirtieron seguidores en votos

El experimento más visible se dio en las listas del Pacto Histórico, que decidió incluir en sus candidaturas a figuras conocidas en plataformas digitales. La colectividad apostó por listas cerradas para el Senado y varias circunscripciones de Cámara, lo que permitió que algunos de estos influencers aseguraran su llegada al Congreso gracias a la votación global del partido.

Uno de los casos más notorios es el de Walter Rodríguez, conocido en redes como Wally. El creador de contenido se convirtió en senador al ocupar el puesto seis en la lista cerrada del Pacto Histórico, posición que obtuvo tras participar en la consulta interna del movimiento. En ese proceso alcanzó 137.821 votos, equivalentes al 5,89 % de la participación, lo que le permitió escalar dentro de la lista.

‼️Los militantes e influencers del Pacto Histórico, ganan en la consulta del Pacto Histórico al Senado‼️



Wally Opina, Hernán Muriel y Lalis; Numeroso caudal electoral 🗳️@MeDicenWally @Hernan_MurielP @smilelalis pic.twitter.com/y5g0SyQXk7 — ENTÉRATE 📢 (@enterate_0812) October 27, 2025

En la Cámara de Representantes también se consolidaron perfiles provenientes del mundo digital. Por Bogotá fue elegida Laura Daniela Beltrán, conocida en redes como Lalis, quien ocupaba el segundo lugar en la lista cerrada del Pacto Histórico. A ella se sumó Daniel Mauricio Monroy, ubicado en el cuarto puesto de esa misma lista, reconocido por su activismo digital en defensa del gobierno del presidente Gustavo Petro.

La estrategia también se replicó en Antioquia. Allí la lista del Pacto Histórico fue encabezada por Hernán Muriel Pérez, conocido en redes como Cofradía para el cambio. Durante las consultas internas realizadas en octubre, superó en votación a figuras políticas con curules vigentes, entre ellas el congresista Alejandro Toro.

El fenómeno de los creadores de contenido que llegaron al Legislativo no se limitó a una sola colectividad. Desde el Partido Alianza Verde, por ejemplo, fue elegido senador Luis Carlos Rúa Sánchez, conocido como “Elefante Blanco”. En redes sociales se hizo conocido por denunciar retrasos y presuntos casos de corrupción en obras de infraestructura en distintas regiones del país.

Rúa Sánchez consiguió la segunda mayor votación dentro de su partido para el Senado, solo por detrás de Jonathan Pulido Hernández, quien repitió curul en la corporación y también llegó originalmente a la política tras ganar visibilidad en redes sociales.

Influencers a los que la fama no les alcanzó para llegar al Congreso

Sin embargo, el salto del mundo digital a la política no tuvo el mismo desenlace para todos los aspirantes. Varios influencers que aspiraban a una curul no lograron superar el umbral electoral ni obtener los votos necesarios, pese a contar con comunidades amplias en plataformas digitales.

Entre quienes no alcanzaron el objetivo se encuentra Hannah Escobar, candidata a la Cámara por Antioquia. Tampoco lograron obtener curul Edwin Javier Brito García, del Partido Conservador; Rawdy Reales Rois y Charles Figueroa, quienes aspiraban por el movimiento Ahora Colombia.

A esa lista se suman Alejo Vergel y Beto Coral, candidatos del Frente Amplio que tampoco alcanzaron los votos necesarios para ingresar al Legislativo.Otro caso que generó expectativa fue el de Andrés Felipe Camargo, más conocido como Felipe Saruma, quien aspiró a la Cámara por Atlántico con el partido Cambio Radical. Al cierre del conteo electoral, el creador de contenido se encontraba fuera de la curul por un margen estrecho, aunque aún existían posibilidades dependiendo de los resultados definitivos del escrutinio.

Le puede interesar: Robledo, Polo Polo y Angélica Lozano entre los grandes quemados que dejó la elección al Congreso

Anuncios.

Anuncios..