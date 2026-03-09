Dangond contó que la canción ‘Si yo supiera’ nació después de que una vidente predijiera la trágica forma en la que supuestamente moriría

El cantante vallenato Silvestre Dangond recordó una historia que sorprendió a muchos de sus seguidores: años atrás, una vidente aseguró que moriría en un accidente de avioneta. La anécdota circuló rápidamente en redes sociales teniendo en cuenta que el pasado 10 de enero el cantante de música popular Yeison Jiménez falleció, precisamente, en un accidente aéreo.

Según contó el artista nacido en Urumita, la historia se remonta a varios años atrás cuando una amiga cercana decidió consultar a una vidente. La mujer habría asegurado que el intérprete moriría en septiembre de 2017 en un accidente aéreo, específicamente en una avioneta. Cabe recordar que ese mismo año murió de forma trágica el cantante e hijo de Diomedes Díaz, Martín Elías.

De acuerdo con el relato del cantante, la información llegó a él por medio de esa amiga, quien lo llamó para contarle lo que había escuchado durante la consulta.

Dangond relató que, en ese momento, la reacción inicial fue de sorpresa y de bromas, ya que no es una persona que crea en ese tipo de predicciones. Incluso recordó que respondió con humor, preguntando por qué la supuesta vidente no había dado los números del chance si tenía tanta precisión.

A pesar del tono relajado con el que respondió inicialmente, el artista reconoció que la historia sí le generó una inquietud que permaneció en su mente durante un tiempo. Según explicó en diferentes presentaciones, esa idea terminó rondando su cabeza durante varios días.

La predicción que terminó inspirando una canción de Silvestre Dangond

Con el paso del tiempo, esa experiencia terminó transformándose en inspiración musical. Silvestre Dangond contó que la predicción sobre su supuesta muerte fue el detonante para escribir la canción “Si yo supiera”, incluida en el álbum Esto es vida, publicado en 2018.

El propio cantante explicó que la canción nació mientras se encontraba en Miami. En medio de la preocupación que le generó aquella historia, comenzó a imaginar qué haría si supiera que su vida terminaría al día siguiente.

El resultado fue un tema en el que describe cómo aprovecharía sus últimas horas con su familia, sus amigos y su tierra natal, mencionando momentos con sus padres, sus hijos y su pueblo de origen.

En varias interpretaciones en vivo, Dangond también ha señalado que la canción surgió de manera rápida. Según su versión, la melodía y la letra aparecieron casi completas en pocos minutos mientras caminaba por la ciudad.

