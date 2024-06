La cooperativa que les prestó plata para campañas a Petro, Fajardo, Claudia López y otros 200 candidatos

.Publicidad.

Como si hiciera honor a su nombre, desde hace más de una década, la Cooperativa Confiar, liderada por Oswaldo León Gómez Castaño, tiene en su portafolio una línea de crédito para financiar campañas políticas. Lo hace por negocio, pero también por convicción.

Oswaldo Gómez vio la necesidad de apoyar con créditos a candidatos pequeños, sin gran respaldo económico y de distintos movimientos políticos a los que con frecuencia los bancos convencionales le cerraban las puertas. Su apuesta iba amarrada a la reposición de votos y las cuentas pocas veces le han fallado. Era su manera de ampliar el juego democrático y que más candidatos entraran en la pelea legislativa.

..Publicidad..

Por esto fue uno de los pocos dirigentes reconocidos en Antioquia que vio sin resquemores la candidatura de Daniel Quintero con la que buscaba derrotar los partidos tradicionales en la lucha por la Alcaldía de Medellín, tal como lo logró. Ya electo, Quintero nombró a Gómez como su representante en la Junta Directiva de EMP, la joya de la corona paisa. Aunque lo creyó un incondicional, Gómez renunció con los demás miembros de la Junta en agosto del 2020 cuando se dio la ruptura con el Alcalde.

...Publicidad...

A través de la llamada Cuenta Única, en su momento, candidatos como Sergio Fajardo que fue alcalde de Medellín entre 2004 y 2007; Alonso Salazar que llegó a esa administración entre 2008 y 2011; Daniel Quintero y Claudia López que manejó los destinos de Bogotá entre 2020 y 2023, accedieron a recursos para financiar sus campañas políticas.

....Publicidad....

En la más reciente contienda electoral, otros candidatos como Jorge Robledo de Dignidad y Compromiso que aspiró a la Alcaldía de Bogotá y el actual alcalde, Carlos Fernando Galán también acudieron a la línea de crédito para campañas políticas de la Cooperativa Financiera Confiar, entidad vigilada por la Superintendencia Financiera, idea puesta en marcha por latoneros y pintores de carros del taller 600 en la planta ensambladora de Sofasa Renault en Envigado (Antioquia) y miembros de Sintrasofasa.

Sintrasofasa creó a Cootrasofasa que fue la base para el despegue de Confiar Cooperativa Financiera

Confiar también colocó créditos en el proceso de consulta interna del Pacto Histórico que llevó a la presidencia y la vicepresidencia a Gustavo Petro y Francia Márquez, respectivamente. Se estima que, para los últimos procesos electorales, las diferentes listas y candidatos que solicitaron créditos con cargo a reposición de votos, recibieron unos 15.000 millones de pesos, entre los que figuran algunos del Centro Democrático.

Desde que Confiar puso en marcha la Cuenta Única desde hace más de una década, han prestado más de 30 mil millones de pesos a cerca de 200 candidatos a diferentes corporaciones públicas como Juntas Administradoras Locales, Concejos Municipales, Alcaldías, Asambleas, Gobernaciones, Senado, Cámara de Representantes y Presidencia de la República.

La cooperativa financiera Confiar, a marzo de 2024, registró 222.000 asociados; 194.000 ahorradores para un total de 410.000 personas que reciben diferentes servicios a través de 59 agencias físicas, canales electrónicos, cajeros y tienen acceso a tarjetas débitos, créditos y pagos por PSE, entre otros.

Actualmente, tienen presencia en los departamentos de Antioquia y Boyacá por la vieja relación con Sofasa, ya se han extendido a Pereira, Armenia, Manizales, Villavicencio, Cali, Bogotá y a partir del segundo semestre, iniciarán operaciones en Quibdó.

Por qué la Cooperativa Confiar continúa comprometida con la financiación de campañas políticas

Abrirles las puertas del crédito a las campañas políticas mediante la publicación expresa de las condiciones de financiación y requisitos en su portal, ha sido un buen negocio para Confiar por el bajo riesgo que implica la operación financiera hecha contra la reposición de votos y mediante la exigencia de garantías personales, avales y respaldo de los respectivos partidos.

Desde hace 35 años, Oswaldo León Gómez, lidera la cooperativa que por convicción les presta a pequeños y grandes políticos

Para el gerente corporativo de Confiar, Oswaldo León Gómez Castaño, toda esta labor la realizan porque están convencidos de que el cooperativismo es un instrumento de transformación de la vida de la gente en un mundo que se rige por la idea del “sálvese quien pueda” y esa bandera también la levantó en los comienzos de su vida política, el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En el ejercicio cotidiano de intermediación financiera, Confiar cumple con rigor todas las normas legales y en ese marco, tanto ellos como la banca tradicional, a quienes participan en procesos de elección popular los reconocen como personas políticamente expuestas, lo que implica el diligenciamiento de formatos especiales, el conocimiento profundo del comportamiento crediticio de sus clientes y el origen de sus recursos.

A la hora de otorgar los créditos, Confiar no excluye a ningún candidato que toque a su puerta y Oswaldo León Gómez Castaño, tampoco niega que son más frecuentes las solicitudes de movimientos alternativos que en el ejercicio político democrático optan por abrir la Cuenta Única para financiar sus campañas, han pagado cumplidamente. En general, Confiar no ha tenido dificultades con la recuperación de la cartera y el riesgo es bajo. Confiar es una entidad sui generis pues según su Gerente Corporativo han construido una licencia social con su línea de crédito para financiar ejercicios democráticos que tiene un gran reconocimiento, pues la banca tradicional también otorga créditos a las campañas políticas, pero no lo abiertamente en su portafolio.

| Ver también: Confiar Cooperativa Financiera destaca su baja morosidad en ...