Confiar Cooperativa Financiera destaca su baja morosidad en medio de los desafíos económicos

Por: Nazareth Mantilla |

noviembre 27, 2023

A pesar de las adversidades, Confiar se destaca con el indicador de cartera más bajo del mercado, contribuyendo al equilibrio de otras carteras en el sector.

Una evaluación financiera con corte a septiembre indica que Confiar Cooperativa Financiera mantiene sus realizaciones y resultados, especialmente en la consolidación de todas sus cifras, que reflejan un crecimiento que se mantiene en medio de un escenario complejo de la economía colombiana, atenuado por el aumento de las tasas de interés y una inflación que no cede lo suficiente para que la Junta Directiva del Banco de la República reduzca la tasa de interés de referencia que se mantiene en el 13,25%.

Las cifras más representativas de Confiar reflejan que la cartera bruta cerró en 1 billón 122 mil millones, destacándose la intención estratégica de Confiar de diversificar el crédito de consumo hacía el crédito hipotecario. Carteras que participan con un porcentaje muy similar del 36% ($400 mil millones aproximadamente) en la estructura de la cartera consolidada, y que igualmente incluye los destinos de microcrédito con el 8% y comercial con el 20%, además de un saldo de $86.118 millones de crédito constructor.

Es importante anotar que, el destino de vivienda en Confiar refuerza un círculo virtuoso que integra, no solamente nuestra intención de colocación de crédito, sino de consolidación de un ecosistema que incluye de manera muy poderosa la vinculación del Ministerio Vivienda con los subsidios de Mi Casa Ya, el subsidio a la tasa de interés llamado Frech, más los subsidios complementarios de las Cajas de Compensación, en algunos casos. Este panorama ha hecho posible que la estrategia muy poderosa: Ahorro+Subsidio+Crédito, sea de alto impacto, lo que se ha traducido en que más de 32.000 familias hayan podido obtener vivienda gracias a esta visión estratégica.

Cartera

Es de anotar que, si bien la cartera ha tenido aumentos en su morosidad, como ha pasado en todo el sistema financiero colombiano, Confiar tiene uno de los indicadores más bajos del mercado, el 4,51% al corte de septiembre, que incide positivamente en la cartera de crédito hipotecario que mantiene una condición de pago oportuno, con una mora tan solo del 2,21%; lo que ayuda a contrarrestar la morosidad de otras carteras que se han venido elevando de manera negativa, como es el caso la cartera de microcrédito que tiene una morosidad superior al 10% y la de consumo del 5,5%.

Ahorros

Las captaciones de ahorro registraron un saldo de $894.319 millones, con un crecimiento anual del 2,34%, producto de la confianza y del esfuerzo que también ha hecho Confiar con el pago de tasas de interés acorde con el mercado y su fase expansiva de aumento, situación que desencadena igualmente el incremento de las tasas de interés de colocación de crédito; lo que significa una reducción del margen de intermediación financiera. Esta condición ha llevado a que muchas entidades, incluidos los bancos, tengan reducción ostensible de sus utilidades; en el caso de las cooperativas de sus excedentes.

Excedentes

Aunque Confiar no está exento de esta situación, los excedentes de la cooperativa tienen un comportamiento positivo con relación a muchas entidades financieras que hoy pasan por un escenario de pérdidas. A septiembre esta cifra se ubicó en $841 mil millones de pesos.

En la línea del apalancamiento y fondeo de la cooperativa debemos reconocer el fortalecimiento patrimonial, que a corte de septiembre marcó $342.073 millones, cifra alcanzada gracias al apoyo y respaldo que las personas asociadas quienes le han apostado a una estrategia de capitalización intensa, que ha permitido que en los últimos tres años tener un crecimiento en aportes sociales que supera los $100 mil millones; afianzando un indicador de solvencia del 36,41%, muy superior a lo observado en el sistema financiero, incluidas las cooperativas de ahorro y crédito y financieras.

También vale la pena destacar los esfuerzos que Confiar ha venido haciendo en el desarrollo de su ecosistema digital para que las personas asociadas y ahorradoras puedan hacer uso de los canales no presenciales, tales como las tarjetas débito y crédito, servicio de los cajeros automáticos, pagos PSE, Transfiya y la App Confiar; medios que permiten que 4 millones 763 mil (58%) operaciones se realicen bajo la modalidad no presencial, incluidas las monetarias y no monetarias que suman $ 8,17 millones, además de la posibilidad de acceder a los servicios financieros a través de las agencias de Confiar y la red Efecty.

Expansión

La Cooperativa proyectaba este año consolidar un aumento de las agencias, cumpliendo con un plan de expansión que incluía presencia de Confiar en las ciudades de Quibdó y Montería, pero infortunadamente los resultados aplazan la apertura de estas agencias para comienzos del año 2024.

Hoy participan del proyecto de Confiar suman 222 mil personas asociadas y 190 mil ahorradoras, lo que nos permite hablar de una consolidación muy importante de la base social de 412 mil personas vinculadas a la cooperativa.

Calificación positiva

Los resultados compartidos fueron base fundamental para que la Calificadora de Riesgos Fitch Ratings, le otorgara a Confiar en agosto las siguientes notas sobresalientes de calificación: Para largo plazo ‘AA-’, calificación que significa expectativas de muy bajo riesgo de incumplimiento con relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. El riesgo difiere ligeramente de los emisores u obligaciones con las más altas calificaciones, como es triple A. Para corto plazo la nota fue F1+ que indica la más fuerte capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros con relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. Cuando el perfil de liquidez es particularmente fuerte, un "+" es añadido a la calificación asignada.

Este escenario coincide con la propuesta del Gobierno Nacional, que continúa insistiendo en que el cooperativismo puede ser un canal de fortalecimiento y despliegue de la economía popular, para que muchas colombianas y colombianos que hoy no han tenido acceso y posibilidades reales de recursos de crédito y acceso a una cuenta de ahorros, lo tengan a través del sector cooperativo. En este concepto de la economía popular Confiar ha venido participando de manera muy efectiva con la creación de una entidad como la Corporación Fomentamos, que pone a disposición de los más vulnerables recursos de crédito y fomento del ahorro en sus comunidades, a través de la metodología de Grupos Solidarios.

Vale la pena recordar el vínculo y compromiso que Confiar ha venido desarrollando con los firmantes de paz de la guerrilla de las Farc, dando un respaldo muy importante y definitivo a muchas de sus iniciativas y proyectos asociativos en corporaciones, cooperativas y fundaciones.