La confesión de Yeferson Cossio sobre el accidente que casi le arruina la vida

.Publicidad.

Hace un tiempo el influencer Yeferson Cossio, tuvo un grave accidente que casi lo deja paralítico. Alrededor de esa situación, sus seguidores supusieron muchas opciones de cómo habría sucedido, sin embargo, no fue hasta hace poco que el creador de contenido reveló los verdaderos detalles.

A través de una entrevista, el influenciador se refirió al accidente y despejó muchas de las dudas que habían en torno a este.

-Publicidad.-

El paisa, en medio de sus declaraciones, dijo que el accidente fue bastante grave y que el proceso de recuperación fue tardado, puesto que en aquel momento se partió el fémur izquierdo en tres pedazos y el derecho en uno.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yef (@yefersoncossio)

Publicidad.

Vea también: La mayor cifra que ha ganado Yeferson Cossio en un mes

“No dolió, sentí que me reventé la cabeza. Cuando voy a levantarme, no siento nada. Me veo las piernas y… me desmayé. Tengo lagunas”, describió Cossio.

Yeferson Cossio contó que el hecho ocurrió en su casa, después de haber llegado de una fiesta y que se encontraba bajo el efecto de sustancias alucinógenas “Me caí de un balcón drogado. Me fui para la casa. Estábamos haciendo cosas y yo seguí con la fiesta. Me puse de gracioso ahí en el balcón y perdí el equilibrio. Caí en un tronco, juraba que iba a quedar inválido”.

También relató que el proceso de recuperación fue la parte más traumática puesto que él pensaba que nunca podría volver a caminar además, necesitaba ayuda para realizar actividades básicas del diario vivir “Cuando me desperté de la cirugía fue lo más traumático. Levantarse y ver las piernas vendadas. Tener que usar una sonda para poder orinar. Las piernas estaban completamente muertas”

Por último, Cossio dijo que ya se encuentra mucho mejor y que ahora está enfocado en sus proyectos laborales.