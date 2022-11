La maldición de los ciclistas: querer vivir como en Bélgica y despertar en Bogotá

En Bélgica, no hay una calle donde no haya espacio para las bicicletas. En Bogotá, las ciclorrutas son insuficientes y están llenas de huecos

Por: Miguel Ángel Pérez Carvajal |

noviembre 17, 2022

Es usual que al entrar a una clase de historia, en la universidad, y el tema sea en torno a las problemáticas de América Latina se mencione el afán, desde la colonia, de imitar a Europa. Pero respecto a cómo se mueven los ciclistas en las ciudades de Europa y Colombia, las diferencias son abismales.

Hay quienes defenderán el impulso de querer copiar todo lo que se hace en el viejo continente y otros solo verán un esnobismo decadente que no resuelve los variados inconvenientes a los que nos enfrentamos.

Es difícil pues, venir a un país como Bélgica para ver adelantos en temas de movilidad, y no desear reproducir el mismo esquema en nuestra tierra. Sobre todo en lo que se relaciona a los ciclistas.

Y es que no hay calles donde no haya un espacio para transitar en bicicleta. En la ciudad de Amberes, donde me encuentro actualmente, hay 500 kilómetros de ciclorruta; tan solo Bogotá logra igualar esta red, única ciudad de América Latina con más kilómetros en carriles para bicicletas.

Sin embargo, aún es difícil comparar la calidad. Aquí, en Amberes, las pistas son de color rojo, la señalización es impecable e intuitiva, hay calles que son de uso exclusivo para la bicicleta donde los carros que transitan por ahí tienen prohibido adelantar a los ciclistas y lo que es asombroso es el respecto, sin excepciones, hacia quienes usan este medio de transporte, al punto que uno se siente de la realeza transitando en estos caballos de dos ruedas.

Tuve la oportunidad de hacer un recorrido en bicicleta, con algunos amigos ciclistas, desde la ciudad de Brujas hasta Sluis, en Holanda, y regresar el mismo día, sin ningún inconveniente en la ruta. Quedé maravillado con los 1 kilómetros de vías en perfecto estado, en medio de la campiña Belga, algo que me hizo pensar en mi tierra y en la dificultad de transitar por los campos cuando los dueños quieren cercarlo todo y no reconocer los antiguos caminos reales.

Los invito pues a ver un corto video de mi travesía con otros ciclistas, y a soñar con mejores vías de prosperidad en nuestra amada América Latina.

