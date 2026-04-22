- La confesión de Mauricio Vélez sobre su salida de Caracol, así fue su triste adiós

Tras años de silencio, Mauricio Vélez contó cómo se dio su salida del matutino de Caracol y lo que ocurrió detrás de cámaras

Querido por el público colombiano y respetado por su versatilidad frente a las cámaras, Mauricio Vélez se convirtió durante años en uno de los rostros más familiares de Caracol Televisión y del matutino Día a Día. Su estilo cercano, sin poses, y esa mezcla entre humor y espontaneidad lo llevaron a ganarse un lugar fijo en las mañanas de miles de hogares.

Por eso, cuando en 2019 se anunció su salida del programa tras ocho años al aire, la noticia tomó por sorpresa a más de uno. No era un presentador más: era una de las caras reconocibles del formato. Sin embargo, su popularidad no fue suficiente para sostenerlo en medio de los cambios internos del canal.

Durante años, poco se supo sobre lo que realmente ocurrió detrás de cámaras. El episodio quedó envuelto en versiones a medias y silencios. Hasta hace poco, cuando el propio Vélez decidió hablar sin rodeos en el espacio digital “Sinceramente Cris”, de la periodista Cristina Estupiñán. Allí, con un tono tranquilo pero directo, reveló detalles que hasta ahora no se conocían.

Así fue como se dio la salida de Mauricio Vélez de Caracol

Todo comenzó, según contó, con un comentario de pasillo. Un rumor que parecía inofensivo: el canal estaría buscando reemplazo para una de sus compañeras, a quien calificaban internamente como “incendiaria”. En ese momento, Vélez no le dio mayor importancia. Era el tipo de comentarios que suelen circular en cualquier producción televisiva.

Pero con el paso de los días, algo empezó a cambiar. El ambiente en el set se volvió distinto, más tenso, menos natural. Esas señales, casi imperceptibles al inicio, terminaron encendiendo las alarmas.

En paralelo, el presentador llevaba una vida lejos del ruido de los estudios. Su conexión con el campo lo mantenía activo en eventos relacionados con la vaquería, un mundo que siempre lo ha apasionado. Por esos días participó en Expomalocas, en Villavicencio, entre enero y febrero de ese año. Un viaje que, sin saberlo, marcaría un antes y un después.

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A su regreso, el golpe fue inmediato. En el set apareció una nueva presentadora. La lectura inicial fue clara: llegaba como reemplazo de su compañera. Sin embargo, la realidad era otra. Esa persona terminaría ocupando su lugar.

El momento definitivo llegó al finalizar una emisión. Desde producción le pidieron que se acercara a la oficina de Juan Esteban Sampedro. Antes de entrar, Vélez ya lo intuía. Incluso alcanzó a escribirle a su esposa anticipando lo que vendría: “Creo que me van a echar”.

La conversación, según relata, fue respetuosa. Sampedro destacó su trabajo, reconoció su trayectoria y dejó claro que la decisión no estaba relacionada con su desempeño. Pero el desenlace no cambió: su ciclo en el programa había terminado.

Detrás de la decisión, explicó Vélez, había una reestructuración del formato. La apuesta del canal apuntaba a un equipo de presentación compuesto únicamente por mujeres, un giro editorial que dejó por fuera al actor y presentador.

El golpe no fue menor. Más allá de lo emocional, lo enfrentó a una realidad compleja: había apostado todo a “Día a Día”, dejando de lado otros proyectos que podrían haberle dado mayor margen de maniobra. Esa dependencia lo hizo replantear su carrera.

Sin embargo, su historia en los medios no terminó ahí. Vélez logró reinventarse y mantenerse vigente en la televisión colombiana. Muchos lo recuerdan por su paso por Buen día Colombia en RCN Televisión, donde volvió a conectar con la audiencia. También sorprendió en la ficción con su participación en Rigo, interpretando al alcalde del pueblo del ciclista, un papel que le permitió mostrar otra faceta de su carrera.

Hoy, lejos de aquel episodio, Mauricio Vélez sigue siendo un nombre vigente y cercano para los colombianos. Su salida de Caracol, que en su momento generó más preguntas que respuestas, termina siendo también una historia de reinvención en una industria donde la permanencia nunca está garantizada.

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