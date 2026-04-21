- El equipo de lujo que Gol Caracol armó para el Mundial 2026 y ser el rey del rating

Con 35 partidos en juego, Gol Caracol apuesta por una mezcla de experiencia y caras nuevas para mantenerse líder en la Copa del Mundo

Caracol ya alista maletas para el Mundial de 2026 y busca dejar atrás las semanas agitadas que marcaron su agenda reciente. Con la mirada puesta en la cita orbital que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, el canal decidió mover fichas y hacer pública la nómina que estará al frente de Gol Caracol durante uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. Según lo que se ha conocido, la señal tendrá los derechos para transmitir cerca de 35 partidos de los 104 que tendrá el torneo, por lo que la apuesta editorial y de talento humano no es menor.

La decisión fue clara: reforzar el equipo tras la salida de Ricardo Orrego y apostarle a nombres de peso que le den aire fresco a la transmisión. La intención es recuperar terreno, consolidar audiencia y, sobre todo, ofrecer un producto sólido en un momento donde la competencia por la atención del televidente es cada vez más feroz.

La nómina de lujo que Gol Caracol presentó para cubrir el Mundial 2026

Uno de los nombres que más ruido ha generado es el de Julián Capera, periodista con recorrido internacional que llega procedente de ESPN. Su experiencia en cubrimientos de alto nivel lo pone, desde ya, como una de las cartas fuertes del canal. Su estilo, más analítico y cercano al periodismo de datos, podría marcar una diferencia en una transmisión que busca evolucionar frente a las nuevas audiencias.

Julián Capera junto a Melissa Martínez durante su paso en ESPN.

A su llegada se suman dos perfiles que suelen aportar lectura táctica desde la experiencia en el banquillo: el argentino Rodolfo Paoli y Alexis García. Este último, ampliamente conocido en el fútbol colombiano, genera opiniones divididas. Mientras algunos valoran su conocimiento del juego, otros cuestionan su elección frente a técnicos con mayor recorrido reciente. Sin embargo, en este tipo de formatos, la capacidad de explicar el juego suele pesar tanto como el palmarés.

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El equipo se sostiene también sobre nombres ya consolidados. Javier Hernández Bonet seguirá siendo la cabeza visible del proyecto, no solo como director sino como la voz que articula la narrativa del canal. A su lado, Carlos Alberto Morales se mantiene como uno de los relatores más queridos por el público, con un estilo que combina emoción y experiencia.

Como segunda voz en la narración aparece José “Pepe” Garzón, otro rostro familiar para quienes han seguido las transmisiones del canal en los últimos años. Su presencia refuerza una estructura que mezcla tradición y renovación, algo clave en un evento donde cada detalle cuenta.

Más allá de los nombres, lo que está en juego es el liderazgo en rating. Gol Caracol ha sido históricamente dominante en este terreno, pero el contexto actual, con plataformas digitales, YouTube y nuevas formas de consumo, obliga a reinventarse. Este equipo es, en el papel, una apuesta ambiciosa para mantenerse en la cima.

Parte del equipo de Gol Caracol.

Habrá que ver si la fórmula funciona. Por ahora, el canal ya puso sus fichas sobre la mesa y armó un equipo que, al menos en nombres, promete estar a la altura del espectáculo más grande del fútbol.

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