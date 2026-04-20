Juliana García, la joven con síndrome de Down que ganó como actriz revelación en los India Catalina por ‘La Primera Vez’

La sobrina de Dago García, libretista y productor de la serie, obtuvo el reconocimiento por su papel de Janeth, media hermana del personaje principal

El nombre de Juliana García empezó a sonar con fuerza en la televisión colombiana tras su participación en La Primera Vez. Su llegada a la actuación no fue casual ni pasó de la noche a la mañana, por el contrario, fue resultado de un proceso de preparación constante, en el que el ensayo y el acompañamiento familiar fueron determinantes.

En 2026, ese proceso tuvo un punto de inflexión: ganó el Premio India Catalina a actriz revelación, un reconocimiento que la ubicó entre las nuevas figuras del audiovisual colombiano. Su interpretación de Janet en la tercera temporada de la serie fue clave para alcanzar ese lugar dentro de la industria.

Juliana García: el proceso detrás de la actriz revelación de La Primera Vez

Durante las grabaciones de La Primera Vez, García asumió su papel con libertad creativa. “Fue divertido, hasta cambiaba el texto, improvisaba”, dijo sobre su experiencia en el set, una dinámica que le permitió construir un personaje con mayor naturalidad. Esa espontaneidad se convirtió en uno de los rasgos de su actuación.

El camino, sin embargo, incluyó retos concretos. El pánico escénico fue uno de los principales obstáculos que tuvo que enfrentar, especialmente en las primeras etapas del rodaje. Para superarlo, estableció una rutina de ensayos diarios junto a su familia. Su hermana fue pieza clave en ese proceso, acompañándola cada noche en el estudio de los libretos.

En ese entorno, el respaldo familiar ha sido constante. Su padre, Iván García, hermano del creador, guionista y productor de la serie, Dago García, ha seguido de cerca su desarrollo actoral y ha insistido en un enfoque basado en la autonomía. “Nos preparamos para que ella pudiera estar sola y fuera muy independiente”, explicó al referirse al proceso de formación que han impulsado desde casa.

Esa independencia ha sido uno de los ejes de su carrera. El objetivo ha sido que Juliana desarrolle su vida profesional sin depender permanentemente de su entorno cercano, una idea que también se refleja en su desempeño frente a cámaras y en su disciplina diaria.

Sobre su condición, Juliana García ha sido enfática en marcar una diferencia conceptual. “Es una discapacidad cognitiva, no es una enfermedad”, ha explicado, insistiendo en la importancia de no ser encasillada. A esto suma una postura clara frente al trato que recibe: “No quiero que me traten como una niña de Down, ni que me traten como niña enferma; no me gusta”.

Actuación y maquillaje: las pasiones de Juliana García

Su participación en La Primera Vez también implicó interacción con un elenco consolidado. Compartió escenas con actores como Santiago Alarcón (José Granados) y Judith Segura (Rosario Cadena), quienes personificaron a los padres de Janeth, en un entorno que exigía adaptación a ritmos intensos de producción. Esa experiencia fortaleció su proceso de aprendizaje dentro del set, y aunque es sobrina de uno de los guionistas más destacados de la industria creativa colombiana, sus compañeros coinciden en que su talento habla más que su conexión familiar con Dago.

Fuera de la actuación, García ha mostrado interés por áreas como el maquillaje y el vestuario. Estos elementos hacen parte de su preparación integral como actriz, en una rutina que combina práctica escénica con aspectos visuales del personaje.

El reconocimiento en los India Catalina no solo valida su trabajo en pantalla, también marca un punto de partida dentro de una industria que amplía sus límites y abre espacios para nuevos talentos, en la que Juliana García ya tiene un lugar definido tras su debut.

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