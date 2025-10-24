- La colección de carros de lujo de Luis Díaz y cuánto valen, hay joyas exclusivas

Del Porto al Bayern, Luis Díaz no solo brilla en la cancha, también con los autos que conduce fuera de ella

Luis Díaz se ha convertido en una pieza clave de los equipos europeos en los que ha jugado. Desde su paso por el Porto hasta su llegada al Bayern Múnich, donde milita actualmente, el guajiro ha demostrado ser un extremo desequilibrante, con gol y un estilo de juego que lo hace destacar en cualquier cancha.

Pero no solo su fútbol llama la atención: su estilo de vida también ha generado curiosidad. Pese a ser una persona sencilla, el colombiano se da algunos gustos que reflejan el fruto de su esfuerzo y del gran salario que recibe.

Además de detalles llamativos como los diamantes que luce en sus dientes, Lucho también ha mostrado algunos de los lujos que suele tener un futbolista de élite. Un claro ejemplo es su colección de vehículos, la cual comenzó a presumir durante su etapa en el Liverpool. No se trata de autos comunes, sino de verdaderas joyas sobre ruedas.

Estos son los lujosos carros de Luis Díaz y su valor

Uno de los modelos más llamativos del guajiro es su más reciente adquisición: un Audi Q8 TFSI, uno de los autos insignia de la marca alemana. Este SUV destaca por ser un híbrido enchufable de gran potencia, capaz de recorrer largas distancias y alcanzar una velocidad de 0 a 100 km/h en tan solo 5.8 segundos. Su precio base ronda los $398.900 dólares, aunque el colombiano probablemente posee la versión más equipada, cuyo valor es aún mayor.

A su lista se suma el Jeep Wrangler Turbo 2.0, una verdadera bestia todoterreno. Este vehículo, que Luis Díaz mostró durante su etapa en Inglaterra, cuenta con un motor potente y un sistema de tracción integral ideal para los terrenos más exigentes. El modelo estándar está avaluado en cerca de 360 millones de pesos, aunque la versión personalizada del futbolista podría superar ampliamente esa cifra.

Finalmente, la joya de la corona la completa un Porsche Cayenne S, una camioneta deportiva tan elegante como poderosa. Este vehículo, incluso más veloz y robusto que el Audi Q8, puede alcanzar precios cercanos a los mil millones de pesos, o más, dependiendo de la configuración.

De esta manera, el garaje del guajiro se compone de vehículos que reflejan su éxito deportivo y su gusto por la velocidad y el lujo. Aunque vale la pena mencionar que, en el caso del Audi Q8, se trata de un obsequio oficial del club alemán a sus jugadores, un detalle que sin duda suma al estilo de vida del colombiano que hoy brilla en Alemania.

